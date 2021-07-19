疫情以來常遠距工作？先搞懂報稅規定

稅務專家表示，隨著避疫令解除和規定改變，民眾若要繼續遠距工作，得先搞懂相關報稅規定。(美聯社)

稅務專家與會計師表示，去年受新冠肺炎疫情影響，多州免除遠距工作者的報稅 義務，但隨著避疫解除和規定改變，若要繼續遠距工作，得先搞懂相關報稅規定。

美國 註冊會計師協會(American Institute of CPAs)稅務政策主任艾琳‧謝爾(Eileen Sherr)說：「緊急命令解除，相關規定改變，部分州已經著手進行。」

疫情爆發迄今，許多勞工 已遠距工作一年多；史丹福大學經濟政策研究院表示，去年6月約有42%的勞動力遠距上班。

美國註冊會計師協會委託哈瑞斯民調(Harris Poll)訪查發現，去年底遠距工作的受訪者中，有約30%的人表示遠距工作與疫前工作的州不同。

72%受訪者「非常或一點也不」熟悉該州的遠距工作報稅規定，這很複雜且各州不一，部分州有關於豁免重複報稅的規定，但並非每州都有。

顧問與諮詢公司RKL的會計師貝納斯克(Michael Bannasch)說：「遠距勞工首先要了解，通常居住州即為課稅州，無論是否在該州上班」，但在發薪水的州或公司所在地的州可能會有應納稅額，因州而異。

比方說，部分州允許非居民若在當地工作超過30天且無須預扣稅額，如亞利桑納州和夏威夷州的期限為60天；另有23州每天都要計算稅額，部分州根據薪資門檻課稅，另有九州不課所得稅。

部分州有寬容重複課稅的機制，即若居住州與工作州不同地，只要繳一州的稅就好。假設住在馬里蘭州、在華盛頓特區上班，課稅單位就是馬州當局。

此外，康乃狄克州、德拉瓦州、內布拉斯加州、紐約州和賓州對遠距勞工祭出「雇主便利」試驗(convenience of employer test)，若公司位於前述州，則必須支付該州的稅務，無論雇主是否要求員工回家遠距上班。

謝爾說：「在這些州，若非應公司要求遠距工作，你必須根據業主所在的州報稅。」

對遠距勞工而言，了解各州州法很重要。

貝納斯克表示，保障員工的薪資預扣權利是雇主與員工的共同責任。