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東奧選手村出現首例新冠確診 「零風險」破功

編譯林育正╱綜合17日電
即將開幕的東京奧運17日傳出選手村首見一件新冠確診病例。圖為東京奧運選手村的餐廳6月情景。(Getty Images)
即將開幕的東京奧運17日傳出選手村首見一件新冠確診病例。圖為東京奧運選手村的餐廳6月情景。(Getty Images)

東京奧運進入倒數階段，但選手村卻出現第一起新冠肺炎確診案例；雖然感染病患並非選手，但讓人質疑國會奧會主席巴赫(Thomas Bach)喊出的「零風險」。

雖然選手村染疫的患者並非選手，但確定為比賽相關人士，不過並沒有公布其國籍和身分細節；東奧籌備委員會主席橋本聖子說：「我知道目前仍存在部分讓人擔心的因素，主辦單位一定嘗試確保每個參與東京奧運的人士，都了解比賽是安全的，我們正在盡一切努力。」

民調顯示，儘管政府與國際奧會官員努力確保奧運不會因大批運動員自海外入境，演變為超級傳播者的活動，但仍有許多日本民眾反對在疫情期間舉辦奧運。

東京奧運將在7月23日至8月8日舉行，將有超過1萬1000名運動員參與，並且住在占地109英畝的選手村。

目前多數運動員尚未抵達日本，但奧會表示，已經有大約44名與比賽相關的人員染疫，其中包括日本人與外國人士；由於目前日本國內疫情並不樂觀，首相菅義偉(Yoshihide Suga)上周才因應疫情升溫再次宣布東京進入緊急狀態，導致奧運最招牌的開幕式與閉幕式與比賽，皆不開放觀眾入場觀戰。

此外烏干達代表團上個月先行抵達日本時，一位20多歲的選手，以及50多歲的教練，更成為第一位確診的奧運選手。雖然代表團其他成員有近距離接觸，但仍被允許前往鄰近大阪的訓練場地，也讓日本的防疫遭受批評。

而在16日烏干達代表團又出現狀況，20歲的舉重選手塞吉托雷科(Julius Ssekitoleko)未出現接受新冠檢測，留下字條表示希望「跳機」後便消失無蹤。

為防堵疫情，所有入境日本的奧運相關人士，必須使用手機應用程式定位進行接觸追蹤；官員也鼓勵，但不強制與會人士接種疫苗；官方指出，所有入住選手村的人員中，接種率超過80%。

東京奧運 日本 疫情

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