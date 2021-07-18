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共和黨州轉彎…阿肯色促接種 、猶他州長嗆反疫苗害死人

編譯潘勛╱綜合17日電
共和黨阿肯色州州長艾契森15日州內里民大會上宣傳打疫苗。(美聯社)
共和黨阿肯色州州長艾契森15日州內里民大會上宣傳打疫苗。(美聯社)

新冠疫情共和黨主政州有愈發熾烈之勢，很多州民因抗拒接種疫苗而感染，但共和黨州對強制接種疫苗大致抱持想都別想的態度；阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)為此走透透，到州內各地勸說州民接種疫苗；猶他州長考克斯(Spencer Cox)更怒斥嚇阻接種的反疫苗說詞是政治宣傳戰，會「害死人」。

美聯社17日報導，阿肯色州在全國新增新冠確診件數最多，疫苗分配率排行倒數，但很多州民對疫苗接種不是態度遲疑，就是心存抗拒；哈欽森州長15日到德克薩卡納鎮(Texarkana)，晚上與數十居民開會，大多數與會民眾沒戴口罩，也沒像哈欽森已接種疫苗。

與會的67歲鎮民伍茲(Harvey Woods)表示，自己認為疫苗的效力有太多問題，而且他不相信聯邦政府給的疫苗可靠資訊；哈欽森及州衛生廳長試著向伍茲保證聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的疫苗審核流程，另反問伍茲相不相信疫情真有其事，伍茲表示，「我可不怕」，接下來再說自己去年得過病了。

學術研究指出疫苗極安全有效，但不實訊息依舊在散播有關疫苗疑慮，尤其在保守派人士及鄉村地區甚是流行；哈欽森敦促FDA趕快全面批准疫苗，而非停留在緊急授權；反對疫苗者最振振有詞的便是疫苗只是緊急授權。

哈欽森指出，克服民眾對疫苗的抗拒是戰勝疫情的要務；但也有共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)這樣的人物，公然販售反疫苗接種的的選戰宣傳品；在密蘇里州，州長帕森(Mike Parson)認為公衛官員在嚇唬民眾，讓大家快去接種；在田納西州，疫苗負責人大力推動青少年接種疫苗，令共和黨十分憤怒，令她去職。

華盛頓郵報報導，考克森州長指出，自己瞧見很多政治人物已接種疫苗，現在卻讓人別去接種，說疫苗滑稽、危險、有害健康、讓人喪命；考克森表示，坦白講，疫情才讓他們的支持者喪生；反疫苗說詞大致出於政治權利考量，他覺得一點道理也沒有。

然而很多支持共和黨的要角還是質疑新冠疫苗，甚至徹頭徹尾敵視，把疫苗接種描繪成大政府千方百計想侵犯個人權利；考克斯指出，這些反疫苗說詞真是害死人，讓他極為擔憂。

疫苗 共和黨 疫情

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