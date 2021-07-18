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亞利桑納2學區要求未接種學生隔離10天 州長警告違法

編譯柯立偉╱綜合17日電
共和黨州的公校學童未注射疫苗，校方不得要求隔離，形成爭議。圖為民主黨州紐約公校幼兒園學生5月戴著口罩，相互隔著透明塑板上課。(美聯社)
共和黨州的公校學童未注射疫苗，校方不得要求隔離，形成爭議。圖為民主黨州紐約公校幼兒園學生5月戴著口罩，相互隔著透明塑板上課。(美聯社)

亞利桑納州的各級學校將在下一學年度恢復實體授課，但由於該州的疫苗覆蓋率僅些微過半(51.6%)，因此該州皮馬郡(Pima County)卡特林納丘(Catalina Foothills)聯合學區及馬瑞波卡郡(Maricopa County)皮歐利亞(Peoria)聯合學區宣布，凡未接種疫苗的學生必須經過10天隔離期方得返校上課；但兩學區均收到州長辦公室的公文，警告他們這樣強制隔離的措施違法。

州長杜西(Doug Ducey)在警告函中表示：「根據亞利桑納州相關規定，父母是唯一可以決定孩童是否接種疫苗的人。不得因為父母決定不讓孩子接種疫苗，就對學童施以任何歧視性措施。」

共和黨州的公校學童未注射疫苗，校方不得要求隔離，形成爭議。圖為民主黨州紐約公校幼...
共和黨州的公校學童未注射疫苗，校方不得要求隔離，形成爭議。圖為民主黨州紐約公校幼兒園學生5月戴著口罩，保持距離上課。(美聯社)

不過，兩學區均表示，州法律只要求校方不能強迫學生接種或戴口罩，關於強制隔離的措施則未見明文，因此這項措施符合聯邦及州法令的要求；他們在回覆州長辦公室指出：「亞利桑納州的父母有權選擇讓孩子讀哪間學校，但無權干涉學校要求學生遵守的公衛政策。」

卡特林納丘聯合學區督學瑪莉．卡美澤(Mary Kamerzell)表示，州長辦公室的公文讓她感到「很困惑」，不解為什麼學區明明遵守聯邦政府及州政府的規定，卻仍收到警告函；她說：「我們最重要的任務，就是提供學生們一個乾淨、衛生的學習環境，我們期待從州政府那裡得到協助，不是阻礙。」

而州政府的警告函也引起亞利桑納州教育界的反彈，亞利桑納州學區聯盟(Arizona School Boards Association)15日發出聲明，支持這兩個學區隔離未接種學生的公衛政策。發言人海蒂．奧特羅(Heidi Otero)說：「州政府缺乏領導力，才讓學區承受政治風暴的壓力。」

州長發言人卡拉馬琴(C.J. Karamargin)則為州長的政策辯護，表示這兩個學區的政策明確違法；他指出：「我們不會允許任何人否定亞利桑納州學童的受教權。」

學區 亞利桑納州 疫苗

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