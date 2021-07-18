Delta肆虐 學童染疫恐大增 專家促速開發兒童疫苗

Delta變種病毒猖獗，但目前12歲以下孩童尚不能接種疫苗，公衛專家擔心秋季開學後學童染疫大增。圖為加州洛杉磯郡12歲少年今年5月接受疫苗注射。(美聯社)

隨著具高度傳染性的Delta變種新冠病毒在全美激增，未接種疫苗 者仍是最脆弱的一群，其中包括至今仍沒有資格接種疫苗的12歲以下兒童；醫學專家特別警告，秋季新學年即將到來，可能會導致新一波病例大增，須儘快開發出針對12歲以下兒童有效且安全的疫苗。

美國 小兒科學會(American Academy of Pediatrics)數據顯示，至7月8日為止，已有逾400萬名兒童確診新冠病毒，占所有病例的14.2%；有1萬6600多名兒童染疫住院，占住院總數2.2%；光是6月24日至7月8日這一周，就呈報了超過3萬1000件兒童確診新病例。

儘管兒童染疫後嚴重併發症極為罕見，但根據疾病防治中心(CDC )最新數據，至少有335名17歲以下兒童死於新冠肺炎；隨著Delta變種病毒傳播及12歲以下兒童未獲准接種疫苗，預計兒童確診病例及重症病例將增加。

耶魯大學醫學院兒科傳染病醫生和兒科助理教授奥利維拉(Carlos Oliveira)表示，「去年，兒童須遇上非常高的傳染劑量才會生病，但Delta病毒更具傳染性，即使只有微量接觸，也會讓他們染疫。」

密爾瓦基威斯康辛大學流行病學教授西馬內克(Amanda Simanek)也表示，「如果有更多兒童感染，就會出現更多重症病例。」不過，沒有證據顯示兒童比其他未接種疫苗者更易感染Delta變種或更易導致重症。

奧利維拉表示，令人擔憂的是秋天學校開學恢復當面授課，「如果我們沒有針對學齡兒童施打疫苗，那時可能會看到以前見過的極高確診數字。」

奧利維拉強調開發出對12歲以下兒童有效且安全疫苗的「急迫性」；他說，「我們的確很需要保護他們，病毒變異只是時間早晚而已；對沒有接種疫苗的人來說，問題會更大。」

美國小兒科學會傳染病委員會副主席奧里瑞(Sean O'Leary)也表示，倘若未來幾個月全國無法拉抬出更高疫苗接種率，秋季期間學童染上Delta變種病毒案例可能大幅增加。

CDC表示，今秋開學後，完全接種疫苗的學生不需要在教室戴口罩；至於未接種疫苗的學生，CDC仍建議「多層保護」，包括戴口罩、正確洗手及每週進行病毒檢測等。