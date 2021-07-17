APEC非正式領袖會議 美中搶當「疫苗盟主」

亞太經濟合作會議(APEC )非正式領袖會議16日視訊登場，聚焦疫情 ；拜登總統說，美國 向全世界捐贈疫苗，不帶任何附加的政治或經濟條件，唯一目標是拯救性命；中國國家主席習近平表示，中方向APEC捐資成立「應對疫情和經濟復甦」子基金，談到經濟，他說，要融合不要脫鉤，合作共贏是唯一正道。

白宮與新華社事後分別轉述和報導兩國領導人在會中的談話；白宮表示，拜登樂見能有機會與APEC領袖直接接觸，強調美國的自由開放印太地區願景。

拜登在會中闡述美國希望終結疫情大流行，並提到美國的全球疫苗戰略，美國捐贈超過5億劑新冠疫苗，給包括APEC經濟體在內的全球百餘國。

白宮表示，拜登清楚表明，美國捐贈非出售疫苗，強調其背後不帶任何政治或經濟附帶條件的重要性，美國目標明確就是拯救性命；另外，他在會中倡議投資全球公衛安全，以應對下一波疫情大流行的重要性。

習近平說，中方克服自身大規模接種帶來的挑戰，向發展中國家提供5億劑疫苗，未來三年內還將再提供30億美元，支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

今年APEC主辦國為紐西蘭，主題為「新冠肺炎疫情背景下亞太地區如何把握機遇，合作應對衛生危機，加速經濟復甦，為未來發展打下更好基礎」。

APEC近三年來，都沒有舉行實體會議，2019年因智利發生暴動而取消；2020年爆發疫情，主辦國馬來西亞舉行線上會議，今年同樣因疫情關係，由主辦國紐西蘭舉行視訊會議。