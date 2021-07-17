紐時記者新書爆密利2「夢魘」 曾憂川普「不惜手段」為留任

在伊朗發射火箭攻擊伊拉克境內美軍後，美軍參謀首長聯席會議主席密利將軍(中)警告川普，若貿然攻擊伊朗，將引發戰爭。圖為川普偕密利於2020年1月在白宮。(美聯社)

根據定於明年出版的一本新書爆料，前總統川普 在任期的最後日子裡有意對伊朗 發動攻擊，但遭到參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)嚴厲警告，指「如果這樣做，你f------(他媽的)將是一場戰爭。」

這本由「紐約客」(The New Yorker)記者格拉瑟(Susan Glasser)與其丈夫，也是「紐約時報 」記者貝克(Peter Baker)共同撰寫的新書，共採訪了近200個消息來源，詳細描述了密利如何偏執的反對川普急於攻擊伊朗的做法，因為這樣做是違反美國利益。

書中表示，密利擔心川普拒不承認敗選，為了維繫權力會不惜一切代價，向伊朗發動戰爭，結果是引發全面戰爭。

在川普選舉落敗後，密利向身邊的工作人員說擔心出現兩種「夢魘」，一是川普試圖「在美國街頭動用軍隊來阻止合法、和平移交權力」；另一是透過製造外交危機。當時他沒有公開說明，但已認為美伊已非常接近爆發戰爭。

密利指出，川普這個危險舉動就如1933年的希特勒那樣製造謊言，炮製「國會縱火案」，宣布全國進入緊急狀態，重新選舉而繼續掌權。

密利又說，「兩個發動機都熄火了，起落架也卡住，我們正處於緊急情況，我們的工作是讓這架飛機安全著陸，並在1月20日和平移交權力。」

隨著川普拒不承認敗選，更攻擊拜登是偷取了選舉結果(直到現在也如是)，使密利的最壞擔心似乎成真，因此多次召開參謀長聯席會議。

這本書又爆出，在1月3日白宮的會議上，密利、時任國務卿龐培歐及國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'brien)向川普力陳攻擊伊朗所產生的嚴重後果，川普看來是接受了他們的警告；這亦是密利最後一次與川普面對面對話。

這亦佐證了紐約時報在2020年11月16日的報導，川普選舉失利後，考慮在數星期內對伊朗主要核設施發動攻擊，最終目的是拒不移交權力。

除了這本書外，華郵兩名記者在下周出版的另一本書裡指出，密利還擔心川普會發動政變繼續掌權。

川普14日回應政變之說時，指這個說法極其荒謬。