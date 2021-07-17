曾怨洗頭難 川普卸任前放寬蓮蓬頭出水量 能源部再縮緊

前總統川普 曾公開抱怨過家用蓮蓬頭供水量不足，任內放寬蓮蓬頭的供水量限制標準；不過隨著拜登政府上台，聯邦能源部 (Energy Department)宣布恢復2013年的供水標準。

這項修正對製造商影響並不大，因為市面上大多蓮蓬頭仍符合2013年的法規；能源部也表示，要製造符合川普需求的蓮蓬頭其實不容易。

自1992年的聯邦法規規定，蓮蓬頭每分鐘供水量不可超過2.5加侖，相當於9.5公升；不過之後多噴嘴蓮蓬頭的設計開始普及化，歐巴馬 政府便規定，無論噴嘴設計為何，出水量的限制以總量為準；換句話說，如果蓮蓬頭上有四個噴嘴，則四個噴嘴的水量加起來不得超過2.5加侖。

去年12月川普政府卸任前，將法規調整為每個噴嘴可提供2.5加侖的水量；但聯邦公報(Federal Register)預計下周宣布，將改回歐巴馬時期的規定，定案前民眾若有任何疑慮都可在60天內向政府反映。

能源部官員表示，歐巴馬政府的法規可為每戶家庭每年節省38元；該部門能源效率與再生能源辦公室代理助理秘書長凱莉·貝克曼(Kelly Speakes-Backman)說：「有許多地區正在飽受旱災之苦，這項決議能確保消費者購買有效節約用水的蓮蓬頭，還可省下水電費。」

去年川普曾公開抱怨出水量不足，導致他的髮型不完美，他說：「你想洗澡的時候水都不出來、你想洗頭的時候水也不出來，那你能怎麼辦？只能站在那兒慢慢洗嗎？因為我的頭髮，我不知道你們，但我的頭髮是一定要完美的。完美。」

當初也曾有環保團體抗議川普修改法規的舉動相當愚蠢、浪費無度、而且沒有必要；能源節約組織「Appliance Standards Awareness Project」負責人德拉斯基(Andrew deLaski)就曾批評：「當全國還有許多地區受到乾旱之苦，沒有任何理由能支持放寬蓮蓬頭的供水量。」