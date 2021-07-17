6亞太裔國會議員籲同僚：對抗中國 不應帶起反亞情緒

華裔國會議員趙美心提醒國會同僚，應對中國挑戰時，勿陷入仇外主義或種族歧視。圖為趙美心推特貼文。(取自趙美心推特)

華盛頓郵報報導，國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際，還出現仇外或針對亞裔 美國人的種族主義言論。

這封信提醒國會議員謹守針對中國 共產黨的界線，不要將中國及其人民一概而論；信中舉例，若要談人權問題，與其說「中國不道德」，更適合說「中國共產黨在壓迫自己子民的人權上是有罪的。」議員們在談話時更應避免如前總統川普及其扈從，脫口「中國病毒」，應稱為「新冠病毒」。

趙美心表示，美中地緣競爭越發激烈，使得美國國內的反亞裔情緒和仇恨事件高漲；議員聚焦美國安全和經濟利益，對抗中國政府時，應克制避免出現仇外與對亞裔美國人的種族主義言論。

除了趙美心，亞太裔黨團第一副主席孟昭文(Grace Meng)、第二副主席高野(Mark Takano)、國會進步黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)、華裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)、韓國裔眾議員金安迪(Andy Kim，音譯)，與眾議員斯特里克蘭(Marilyn Strickland)均署名。

報導也提到，共和黨眾議員紐豪斯(Dan Newhouse)提出一項法律修正案，禁止中國政府及其附屬機構，購買美國農田。

紐豪斯引用聯邦數據指，中國政府透過81名投資者，在2019年買下超過77.6公頃的美國農田，影響美國食物供應，並稱這是美國國安的立即威脅。

亞太裔黨團為此和紐豪斯展開辯論，紐豪斯最初的草案甚至規定所有中國公民都不得購買美國農田，其中就包括還未成為美國公民 的移民。

不只紐豪斯這麼想，前副總統潘斯(Mike Pence)14日在智庫演說也提到類似觀點，他說，在攸關美國民生和國家安全的領域，盡快完成美中經濟脫鉤，禁止中方投資美國農田、運輸管線與發電廠，拜登政府應增加禁止投資美國的陸企名單。

孟昭文質疑這項立法只針對中國，而非其他也對美國懷抱敵意的國家，例如伊朗與俄羅斯。

趙美心表示，國會議員對於自身措辭更應謹慎，當他們熱切表達可以對中國做些什麼的時候，不要替仇外主義煽風點火。

在川普不斷怪罪中國大陸的疫情期間，仇視亞裔美國人的事件增加。「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織統計，自疫情大流行以來，已有超過7000起的亞裔仇恨事件，這還只是組織掌握到的數字，實際上可能還有更多未公開；其中三分之二是言語騷擾，肢體攻擊約13%。