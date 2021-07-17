美制裁港中聯辦7官員 示警美企經商風險

拜登政府制裁香港中聯辦七名副主任，圖為去年示威期間，警方用拒馬圍起中聯辦大樓。(美聯社)

拜登政府16日對香港 採取行動，國務院、財政部、商務部與國土安全部16日聯合發表「香港商業資訊公告」，建議美企注意香港投資環境的變化，並將港版國安法 實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁者往來，列為風險項目。

這紙公告細數港版國安法去年7月實施迄今香港的種種變化，也提到未來更多立法、港府執法行動，引發企業經營潛在風險；提醒美企注意其個人或企業資料的隱私、不要涉入政府制裁行動以免受罰。

國務卿布林肯(Antony Blinken)同日發布聲明表示，「香港的企業經營環境過去一年已惡化，長期存在中國的諸多法律、金融、經營和商譽風險，如今在香港越發常見。」

布林肯說，今天的商業資訊公告揭示了這些風險，以提醒美國個人和企業，建議提高警覺；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會表示，當企業決策時，希望考慮到有關面向。

四部會的聯合公告提到，在香港經營的企業及相關者均受香港法律約束，外國人士可能因港版國安法被拘捕或禁止離港，已有一名美國公民 因此被捕；違法的組織有刑事責任，還可能被停業。

公告表示，港版國安法授權香港當局擴大搜集香港企業與個人的資料，「港府如今的執法程度，無法反映當局未來多大程度以『國家安全』為法律藉口，懲治反對香港與中國當局者。」

美國政府指出，企業與個人都應注意，港版國安法授權中方的維護國安辦公室在香港搜集資訊；且港府以打擊假新聞為名逮捕並起訴記者，迫使蘋果日報停刊，破壞香港透明度。

美國自川普政府以來，陸續對香港實施制裁等行動；這紙公告表示，美國人士與實體應了解與受制裁者接觸的可能後果，在港經營的企業與個人也可能面對中方發動報復制裁，增加更高風險與不確定性。

財政部外國資產管制辦公室(OFAC)並點名香港中聯辦所有副主任陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹宗華與楊建平共七人，凍結其在美資產並禁止交易。

中聯辦主任駱惠寧在去年11月9日就被制裁，這也是美國政府針對香港變局公布的首波制裁名單，包含香港特首林鄭月娥、維護國家安全公署署長鄭雁雄、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍等。