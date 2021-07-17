我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

美制裁港中聯辦7官員 示警美企經商風險

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府制裁香港中聯辦七名副主任，圖為去年示威期間，警方用拒馬圍起中聯辦大樓。(美聯社)
拜登政府制裁香港中聯辦七名副主任，圖為去年示威期間，警方用拒馬圍起中聯辦大樓。(美聯社)

拜登政府16日對香港採取行動，國務院、財政部、商務部與國土安全部16日聯合發表「香港商業資訊公告」，建議美企注意香港投資環境的變化，並將港版國安法實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁者往來，列為風險項目。

這紙公告細數港版國安法去年7月實施迄今香港的種種變化，也提到未來更多立法、港府執法行動，引發企業經營潛在風險；提醒美企注意其個人或企業資料的隱私、不要涉入政府制裁行動以免受罰。

國務卿布林肯(Antony Blinken)同日發布聲明表示，「香港的企業經營環境過去一年已惡化，長期存在中國的諸多法律、金融、經營和商譽風險，如今在香港越發常見。」

布林肯說，今天的商業資訊公告揭示了這些風險，以提醒美國個人和企業，建議提高警覺；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會表示，當企業決策時，希望考慮到有關面向。

四部會的聯合公告提到，在香港經營的企業及相關者均受香港法律約束，外國人士可能因港版國安法被拘捕或禁止離港，已有一名美國公民因此被捕；違法的組織有刑事責任，還可能被停業。

公告表示，港版國安法授權香港當局擴大搜集香港企業與個人的資料，「港府如今的執法程度，無法反映當局未來多大程度以『國家安全』為法律藉口，懲治反對香港與中國當局者。」

美國政府指出，企業與個人都應注意，港版國安法授權中方的維護國安辦公室在香港搜集資訊；且港府以打擊假新聞為名逮捕並起訴記者，迫使蘋果日報停刊，破壞香港透明度。

美國自川普政府以來，陸續對香港實施制裁等行動；這紙公告表示，美國人士與實體應了解與受制裁者接觸的可能後果，在港經營的企業與個人也可能面對中方發動報復制裁，增加更高風險與不確定性。

財政部外國資產管制辦公室(OFAC)並點名香港中聯辦所有副主任陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹宗華與楊建平共七人，凍結其在美資產並禁止交易。

中聯辦主任駱惠寧在去年11月9日就被制裁，這也是美國政府針對香港變局公布的首波制裁名單，包含香港特首林鄭月娥、維護國家安全公署署長鄭雁雄、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍等。

香港 美國公民 港版國安法

上一則

APEC非正式領袖會議 美中搶當「疫苗盟主」

下一則

撞名變種病毒 達美航空避提Delta

延伸閱讀

再制裁7中聯辦副主任 美示警企業投資香港風險增加

再制裁7中聯辦副主任 美示警企業投資香港風險增加
外交再觸礁？北京拒薛曼會見樂玉成 美暫停訪中

外交再觸礁？北京拒薛曼會見樂玉成 美暫停訪中
美中外交高層二度對話觸礁？ 傳副國務卿薛曼暫停訪中

美中外交高層二度對話觸礁？ 傳副國務卿薛曼暫停訪中
美議員致函籲布林肯阻海地棄台 外交部感謝

美議員致函籲布林肯阻海地棄台 外交部感謝

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」