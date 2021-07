華郵記者揭川普曾要潘斯推翻選舉結果 伊凡卡不認同

新書爆料前總統川普在1月6日早上仍致電時任副總統的潘斯,要他推翻選舉結果,但遭拒絕。圖為潘斯當天在國會主持會議,確認拜登當選總統。(路透)

華郵記者在新書中爆料,前總統川普 今年1月6日在白宮 附近華府橢圓形草坪(Ellipse)對支持者演說之前,曾告訴副總統潘斯說,他沒有勇氣反對2020年大選結果;川普女兒、白宮顧問伊凡卡 (Ivanka Trump)則表示,推翻選舉結果是不對的。

兩名華郵記者撰寫的新書「我一個人就能搞定:川普災難性的最後一年」(I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year),引述多方訪談內容指出,川普準備對支持者發表的演說時,周遭人士「鼓勵他想像潘斯為推翻選舉結果的英雄」,並據此擬訂演說內容。

川普支持群眾在橢圓形草坪前方聚集之際,川普與長子小唐納(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克(Eric Trump)和伊凡卡,以及小唐納的女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)和其他官員齊聚一堂,商討應對方案;該書表示,資深白宮官員米勒(Stephen Miller)和白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等人都在場。

曾任福斯新聞網(Fox News)主播的季伏爾告訴川普,「他們只是反映人民的自由意志,這就是人民的意志。」其他人也相繼附和。

但伊凡卡並不認同,且對私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)等人給父親的建議感到沮喪;她說:「這不對,這不是正確的。」

川普接著打電話給當時負責監督眾院認可拜登選舉結果的潘斯,告訴他:「你沒有勇氣做出艱難決定。」

書中寫道,潘斯多次試圖解釋,身為副總統,他沒有憲法職權阻止認可選舉結果的程序,後者正是川普要求他做的。

川普致電潘斯時,伊凡卡低聲告訴凱洛格:「潘斯是個好人。」凱洛格回答:「我知道,讓事態發展,深呼吸。」

川普與潘斯通話結束後,回到餐廳看電視轉播的群眾畫面;伊凡卡跟著父親過去並試圖說服他理性看待整個情況,但她的說詞並未動搖川普。川普已指示潘斯,要他不顧一切地照辦。