民調：若無川普 德桑提斯最被看好2024出線

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的聲勢逐漸壯大。(美聯社)

前總統川普 依舊是共和黨 的霸主，不過近幾個月來，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的聲勢也逐漸壯大，受到草根選民的喜愛。根據最新全國民調 ，若川普在2024年不再角逐總統大位，德桑提斯會是最有機會獲得共和黨提名的參選人。

據共和黨資深民調人員法布里西歐(Tony Fabrizio)進行的全國民調，若川普投入2024年初選，他將獲得近50%支持，而德桑提斯僅19%。

法布里西歐表示，由於在現實狀況中，德桑德斯與其他共和黨人，不大可能願意與川普一較高下，因此川普實際的支持率可能會更高。

但假設川普無意參選，民調顯示德桑提斯將在初選獲得39%支持，前副總統潘斯則有15%支持；其他還有德州參議員克魯茲(Ted Cruz)獲得7%，以及前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)4%。

雖然民主黨人和部分川普親信，試圖在川普和德桑提斯之間製造嫌隙，不過雙方陣營知情人士皆表示，兩人並沒有摩擦。法布里西歐指出，德桑提斯無意與川普槓上。他年輕且政治前途光明，「跟川普鬥有什麼好處？」

法布里西歐指出，德桑提斯避開川普推翻選舉，以及質疑其正當性的企圖。而日前在佛州公寓倒塌事件中，他更與拜登總統寒暄，感謝他的到來。

明年將面臨連任選舉，德桑提斯以強力右派的手段治理佛州引發自由派的批評。去年總統大選後，他推行限制投票權和禁止保護無證移民的庇護城市。他順利禁止學校教授批判種族理論，更試圖使推特和臉書無法封鎖政治人物。

共和黨資深策士麥克勞夫林( Kevin McLaughlin)說：「選民在乎的是可靠的候選人；有些候選人急於將自己塑造為能引起選民共鳴的形象，但德桑提斯專心做事，讓他的政績說話。」