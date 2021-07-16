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兒童抵稅進帳 「最大規模減稅」 全美3900萬家庭按月領錢

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在兒童抵稅福利受惠家庭面前發表講話。(Getty Images)
拜登總統在兒童抵稅福利受惠家庭面前發表講話。(Getty Images)

按月發放的兒童抵稅(child tax credit)15日開始實施，全美約3900萬個家庭會陸續收到撥款；拜登總統15日指出，這是他所領導的聯邦政府最自豪的政績之一，這筆款項的進帳將讓中產階級家庭、勞工階級家庭，生活獲得重大改善。

美國發生新冠疫情後，之前推出的兒童抵稅僅適用於有申報所得稅的民眾，這波發放對象則包括收入未達報稅標準的低收入戶；白宮指出，這波兒童抵稅發放是美國家庭在近代史上獲得最大規模的減稅之一，共有3900萬戶家庭受惠，全美約有88%的兒童可以領取。

根據規定，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，單身報稅戶主(heads of household)年收入11萬2500元以下，今年7月到12月間每月15日將收到直接匯入銀行戶頭的兒童抵稅；每名六歲以下孩童，家長每月可收到300元，每名6歲至17歲兒童，家長每月則可收到250元；家庭年收入超過此標準，收到金額將遞減，根據估計，全美約有1500萬家庭可以收到全額兒童抵稅。

拜登15日邀請受惠家庭到白宮，並發表演說指出：「這是具有歷史意義的時刻，這是我們為了終結美國兒童貧窮問題，又邁出重要一步。」

他表示，等到執政團隊任期屆滿之際，按月發放兒童抵稅福利，「將成為我與副總統最引以為榮的事情之一」。

今年3月，國會通過擴大兒童抵稅額度，從原本的每名兒童2000元在今年調升為最高3600元，期盼降低兒童貧窮問題；擴大兒童抵稅估計將花費1000億元。

住在維吉尼亞州李奇蒙(Richmond)社會住宅，育有四名子女的35歲單親媽媽塔米卡‧丹尼爾(Tamika Daniel)，15日發現銀行戶頭入帳1000元；她接受美聯社訪問時說，由於需要照顧自閉症長子，將近十年都沒工作，靠著社安金過日子。

丹尼爾說，收到這筆兒童抵稅福利，「時間點真的非常好，我們遇到很多狀況。這筆錢絕對可以減輕一些壓力」。

拜登15日在談話中表示，規模1.9兆疫情紓困法案「美國救援法案」(American Rescue Plan)今年3月推出時沒能領到全額福利的家庭，都包括在這波兒童抵稅福利擴大發放的行列中，「從今天開始，數以百萬計的孩子與他們的家庭，生活都將因此好轉。我們國家也隨之變得更好。」

副總統賀錦麗15日說，兒童抵稅福利雖是按月發放，影響卻可能橫跨整個世代，這是幾個世代以來中產階級家庭獲得的最大規模減稅，目前生活於貧窮當中的孩童，有半數可望因此脫貧。

兒童抵稅福利15日開始實施，拜登總統15日指出，這是他所領導的聯邦政府最自豪的政...
兒童抵稅福利15日開始實施，拜登總統15日指出，這是他所領導的聯邦政府最自豪的政績之一。(Getty Images)

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