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全美都市熱島效應 紐奧良最嚴重 紐瓦克、紐約緊追

記者顏伶如／綜合報導
全美國熱島效應最嚴重的是南方的紐奧良，圖為空中鳥瞰紐奧良市區。（美聯社）
全美國熱島效應最嚴重的是南方的紐奧良，圖為空中鳥瞰紐奧良市區。（美聯社）

炎炎夏日，位於同一個城市裡相隔數條街距離的不同社區，氣溫經常出現華氏15度至20度的差異，影響原因包括林蔭、綠地面積多寡及鋼筋水泥使用量。熱浪來襲時，都市熱島效應(urban heat island)可能具有致命殺傷力，柏油路、公路面積較大，建築物數量也較多的社區，大量吸收陽光能量導致溫度攀升，公園、河流及路樹較多等綠化較普遍的地區，吸收熱能則相對較少。

根據統計，在全美158個都會區當中，都市熱島效應最嚴重的前三名，依次為：紐奧良、紐瓦克(Newark)、紐約市

專門研究氣候變遷危機的非營利組織「中央氣候研究中心」(Climate Central)公布統計結果，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，前十名為：紐奧良、紐瓦克、紐約市、休士頓、舊金山、波士頓、芝加哥、邁阿密、巴爾的摩、羅德島州普羅維登斯(Providence)。

「中央氣候研究中心」氣候科學部主任裴爾辛(Andrew Pershing)說，統計結果有點讓人意外。他說，只要是與「都會」有關的統計，紐約市、芝加哥如果沒有名列前茅，就會讓人意外，但這份排行榜令人出乎意料的是，鳳凰城、拉斯維加斯及雷諾(Reno)竟然都沒上榜。

他說，鳳凰城、拉斯維加斯及雷諾對於面對高溫較有經驗，懂得運用較為輕巧的材料鋪設道路，例如避用在高溫環境會融化的黑柏油。

專家指出，氣候變遷危機讓高溫頻頻打破紀錄，各地城市應該拿出更多行動對抗都市熱島效應，必須思考不同建材的吸熱差別，要種植更多樹木，規畫綠地空間。

裴爾辛說，綠地通常被安排在郊區或有錢人社區，如此問題在美國都市規畫中存在已久，「我覺得所有人都應該可以享有綠地空間，這點是非常重要的」。

紐約市 高溫 氣候變遷

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