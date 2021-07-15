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「地球之肺」亞馬遜雨林 吸碳大戶淪為排碳區

編譯林育正／綜合14日電
號稱「地球之肺」的亞馬遜雨林，近年由於過度開發，已從吸收碳吸收變成碳排放。圖為巴西興建公路，推平雨林。（美聯社）
號稱「地球之肺」的亞馬遜雨林，近年由於過度開發，已從吸收碳吸收變成碳排放。圖為巴西興建公路，推平雨林。（美聯社）

刊登在「自然」(Nature)期刊的最新研究報告指出，南美洲亞馬遜雨林部分區域，已從吸收二氧化碳轉變為排放，成為氣候變遷的一大警訊。

新研究分析雨林上空的空氣組成，發現雨林東南部為影響最嚴重的區域，過度砍伐與暖化加速使氣溫上升，降雨量卻減少，導致碳平衡失衡；影響最劇的地區在過去40年的旱季，氣溫上升華氏4.5度，與溫度快速上升的北極類似。

號稱「地球之肺」的亞馬遜，為地球上最大的熱帶雨林，更是吸收二氧化碳的關鍵；但氣候型態的改變使其緩衝的功效降低；而隨著全球暖化與碳排放增加，未來情況可能更加嚴重。

研究作者，巴西國家太空研究院(National Institute for Space Research)的科學家加蒂(Luciana Vanni Gatti)表示：「這形成了惡性循環。」

研究在2008至2018年間出動600多架次的飛機，在亞馬遜上空不同高度探測二氧化碳和一氧化碳濃度；研究發現在遭受大規模砍伐及棄置燃燒死去樹木的區域，影響最嚴重。

喬治梅森大學環境學者洛夫喬伊(Thomas Lovejoy)指出，樹木為水循環的關鍵；樹木排出的水氣，占了地區降雨量的35%；但他也表示，透過重新造林，有機會恢復亞馬遜雨林製造水氣的功用。

他說：「對亞馬遜的破壞比30年前的預測來得還快。我不覺得能恢復到以前的水準，但能進步的肯定的。」

不過亞馬遜雨林的保育可能遙遙無期，甚至將面臨政治壓力；巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)長期忽視日益嚴重的過度砍伐問題；雖然政府在迫於壓力之下宣布雨林保育計畫，但過度砍伐的狀況仍持續暴增。

科羅拉多州立大學大氣科學教授丹寧(Scott Denning)表示，溫度升高與砍伐，已導致亞馬遜東部能夠無限期累積及儲存碳化合物的碳匯被逆轉。

亞馬遜 暖化 太空

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