我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

全球疫情夏季升溫 專家：成人不接種 孩童付代價

編譯郭宣含／綜合14日電
專家指出，美國成人疫苗接種率若不夠高，無法有效阻斷疫情，受害最深的會是孩童。圖為紐約市民眾集會，抗議那些不願接種的家長。(路透)
專家指出，美國成人疫苗接種率若不夠高，無法有效阻斷疫情，受害最深的會是孩童。圖為紐約市民眾集會，抗議那些不願接種的家長。(路透)

全球新冠疫情隨著夏季到來再度升溫，世界衛生組織(WHO)14日表示，全球上周確診人數增10%，病歿人數攀升3%；美國成人疫苗接種率不夠高，無法有效阻斷疫情的話，除了未接種疫苗者，受害最深的會是孩童；同時全球超級傳播事件依舊頻傳，造成疫情延燒難以控制，必須改變行為方能扭轉疫情。

病例最多 巴西、印度、印尼

世衛14日表示，全球新增病歿人數連下降九周後，上周周增3%、逾5萬5000人；全球新增確診人數也周增10%、近300萬例，以巴西、印度、印尼和英國最多。

世衛指出，疫情再度惡化是因為接種率低、口罩等防疫措施鬆綁、高傳播力的Delta變種病毒迅速傳播，世衛已在全球111國發現Delta病毒，並預計其將在數月內成為全球主要病毒株。

在全球疫情爆發的地方中，阿根廷病歿人數累計已破10萬，俄羅斯單日病歿數也在本周寫下新高；Delta變種病毒在比利時年輕人間傳播，過去一周新增確診數幾乎加倍；英國更是在半年來，單日新增確診首度超過4萬例。

美國成人疫苗接種率不夠高，無法有效阻斷疫情的話，除了未接種疫苗者，受害最深的會是...
美國成人疫苗接種率不夠高，無法有效阻斷疫情的話，除了未接種疫苗者，受害最深的會是孩童。圖為一少年在父親陪同下檢測。(Getty Images)

美國接種率在全球名列前茅，但過去兩周單日平均新增確診人數翻倍至近2萬4000例，而單日新增病歿人數則穩定下降。

雖然全球疫情數字令人憂慮，但仍遠低於今年初；全球開始接種疫苗七個月以來，單日新增病歿人數從1月單日逾1萬8000例，減少至現在約7900人；全球平均單日新增確診數也從4月底高峰減半至約45萬例。

疫情未減 學生沒法安全復學

不過貝勒醫學院和德州兒童醫院的醫師霍特茨(Peter Hotez)警告，美國成人和12歲以上孩童接種率持續低靡，而且Delta變種病毒又持續傳播的情況下，孩童很可能為此付出代價，成為受害最深的族群；此外，疫情未減，學生恐難安全復學。

霍特茨表示，除了未接種疫苗者，小孩可能受到疫情最大影響，因為他們得仰賴成人和青少年接種疫苗來減緩疫情。

即使美國已有近半人口接種完畢，但超級傳播事件依舊頻傳，造成疫情延燒難以控制；類似事件也在全球上演，專家警告，若無適當防疫措施，超級傳播事件將成為高風險社區的重大威脅，且難壓低病例數字。

疫情持續演化，又有更具傳播力的新型變種病毒肆虐，但人類行為才是超級傳播事件最大原因；約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪(David Dowdy)表示，現在民眾縮短社交距離、更少戴口罩、參加大型聚會，但接種率卻未跟上，這些綜合原因形成完美風暴，擴大失控的傳播事件。

萬一新冠病毒傳播未受控，恐再出現新型變種病毒；但改變人類行為可以扭轉最糟結果，民眾注重防疫並持續接種疫苗，就有機會避免夏季疫情爆發。

疫情 疫苗 變種病毒

上一則

歐盟首推「碳邊境稅」 美欲跟進 反對聲音如何解決？

下一則

史坦普500公司CEO 與員工平均薪資差299倍

延伸閱讀

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例
疫苗贏家 莫德納市值一度突破1000億美元

疫苗贏家 莫德納市值一度突破1000億美元
Delta驟增 密西西比州7兒童 重症送進ICU

Delta驟增 密西西比州7兒童 重症送進ICU
準備解封前 英宣布防疫里程碑：2/3成人完整接種疫苗

準備解封前 英宣布防疫里程碑：2/3成人完整接種疫苗

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策