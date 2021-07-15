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疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快

記者顏伶如／綜合報導
20、30多歲的年輕人愛聚集，又不願接種疫苗，給防疫帶來很大困難。圖為一群年輕人在紐約時報廣場消費。(路透)
20、30多歲的年輕人愛聚集，又不願接種疫苗，給防疫帶來很大困難。圖為一群年輕人在紐約時報廣場消費。(路透)

多個新冠疫情熱點州的醫療專家指出，現在絕大多數感染新冠病毒的住院患者，都是沒有接種疫苗的民眾，許多病情非常嚴重，染疫後比以前更快死亡；甚至一些瀕臨死亡邊緣的病例，還是年僅20多歲、30多歲的年輕人。

有線電視新聞網(CNN)報導，在佛羅里達州、密蘇里州等疫情熱點，染疫患者迅速住滿新冠專用病房；專家警告，死亡病例激增恐將很快出現。

邁阿密浸信會醫院(Baptist Hospital)醫療長塞加拉(Sergio Segarra)說，上個月看到染疫患者人數降到20人以下，突然對疫情感到樂觀，不料幾周後院裡收到的染疫患者人數變成三倍多，目前醫護人員照料70多名染疫患者，醫院裡原本已關閉的兩個染疫患者專用病房，最近重新啟用。

塞加拉說，疫苗施打率低、高度危險的變種病毒已成美國染疫病例主因，加上各種防疫規定逐漸鬆綁，都是造成這波疫情上升的因素。

全球新冠疫情隨著夏季到來再度升溫，面臨夏季挫敗。圖為一少女捂著臉接種疫苗。(Ge...
全球新冠疫情隨著夏季到來再度升溫，面臨夏季挫敗。圖為一少女捂著臉接種疫苗。(Getty Images)

密蘇里州德克薩斯郡紀念醫院(Texas County Memorial Hospital)主管表示，今年院裡共有八個染疫死亡案例，其中半數發生於上周。醫院發言人海蓮娜‧沃夫(Helania Wulff)說，全郡人口已接種至少一劑新冠疫苗的比率僅約23%，如今德克薩斯郡已被列為「染疫高風險」，病毒檢測呈現陽性比率從上周的9.5%，增加到本周的30%。

德克薩斯郡紀念醫院呼吸道科主任蘿倫‧圖曼(Lauren Toman)指出，前幾波疫情時，患者多位老年人以及慢性病患者，但現在卻是年輕人、身體健康的民眾居多；這些民眾染疫後，到醫院時病情卻相對嚴重，而且經常狀況急轉直下，感染病毒後比以前更快死亡。

她說，最近幾周治療的染疫患者，全都是未接種疫苗的民眾。

密州春田仁慈醫院(Mercy Hospital Springfield)行政長費德瑞克(Erik Frederick)說，現在染疫患者數量增加速度之快，令人難以置信。

他說，醫院在6月1日共有26名染疫患者接受治療，到了7月10日卻增加到130多名，人數超過前一波出現在冬季的疫情高峰。

疫情 疫苗 密蘇里州

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