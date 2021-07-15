我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

俄州新法 禁公校強制師生接種

編譯陳韻涵／綜合14日電
研究指出，疫情熱點大多數染疫者都未接種，許多是20和30多歲年輕人，且病患死亡較過去快速。圖為密蘇里州一男子接種疫苗。(美聯社)
研究指出，疫情熱點大多數染疫者都未接種，許多是20和30多歲年輕人，且病患死亡較過去快速。圖為密蘇里州一男子接種疫苗。(美聯社)

俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)14日簽署法案，禁止公立學校和高等教育機構強制人員接種尚未獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完全核准的疫苗，此法適用FDA僅緊急授權使用(EUA)的新冠疫苗；另外，針對佛羅里達州禁止業者檢查消費者新冠疫苗接種證明的新法，挪威郵輪集團(NCLH)已向法院提訴。

俄州此法是州眾議會法案的修正案，禁止歧視不願接種疫苗者，或限制其從事任何活動。

德懷恩引述人們對於FDA緊急授權使用新冠疫苗的考量，認為FDA需要更多測試和試驗並全面核准新冠疫苗。

德懷恩表示，「數億人已接種疫苗，FDA是時候考慮全面核准此疫苗了；我請FDA這麼做，這很重要，攸關性命安全。若FDA不全面核准疫苗，無法說服每個人打疫苗。」

此修正案主要的協助對象是頻繁轉學軍眷學童，但俄州參議會民主黨團領袖尤克(Kenny Yuko)對此表達失望；他 14日推文寫道，「遺憾州長簽署此案成法，俄州公立學校和大專院校應有權制定保護職員及學生安全的政策，疫苗安全有效，拯救許多美國人，但我們仍須保持警戒。」

由於佛羅里達州禁止業者檢查消費者新冠疫苗接種證明，挪威郵輪集團(NCLH)已向法...
由於佛羅里達州禁止業者檢查消費者新冠疫苗接種證明，挪威郵輪集團(NCLH)已向法院提告。圖為一艘郵輪在邁阿密靠岸。(Getty Images)

無權強迫出示疫苗證明 挪威郵輪告佛州

在佛州，挪威郵輪訂8月自佛州開航，要求每位乘客與組員出示新冠疫苗接種證明，州長德桑提斯(Ron DeSantis)譴責挪威郵輪無權做此要求，並可能面臨每次違規5000元的罰款。

挪威郵輪未能與當局達成檢核疫苗接種證明的共識，遂於13日於向邁阿密法院提訴；訟案指出，「雙方協商破局讓準備從佛州出航的挪威郵輪陷入兩難局面，挪威郵輪並未違反聯邦法律架構下的健康與安全規範或佛州法律。」

挪威郵輪訴求法官宣判相關禁令無效，並給予挪威郵輪檢查人員疫苗狀態的權力。

德桑提斯的發言人克莉絲汀娜‧普夏(Christina Pushaw)譴責挪威郵輪歧視兒童等無法接種疫苗者，或選擇不打疫苗的民眾。

她說：「政府不會容忍歧視行徑，挪威郵輪每次要求一項疫苗狀態證明，就會被罰5000元。」此法罰款可累計，挪威郵輪可能面臨上百萬罰款。

疫苗 郵輪 FDA

上一則

18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

下一則

疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快

延伸閱讀

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
準備解封前 英宣布防疫里程碑：2/3成人完整接種疫苗

準備解封前 英宣布防疫里程碑：2/3成人完整接種疫苗

佛利蒙九成以上居民至少打了一劑新冠肺炎疫苗

佛利蒙九成以上居民至少打了一劑新冠肺炎疫苗
多國質疑 中國疫苗對Delta變種病毒的保護力不足

多國質疑 中國疫苗對Delta變種病毒的保護力不足

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策