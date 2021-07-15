俄州新法 禁公校強制師生接種

研究指出，疫情熱點大多數染疫者都未接種，許多是20和30多歲年輕人，且病患死亡較過去快速。圖為密蘇里州一男子接種疫苗。(美聯社)

俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)14日簽署法案，禁止公立學校和高等教育機構強制人員接種尚未獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA )完全核准的疫苗 ，此法適用FDA僅緊急授權使用(EUA)的新冠疫苗；另外，針對佛羅里達州禁止業者檢查消費者新冠疫苗接種證明的新法，挪威郵輪 集團(NCLH)已向法院提訴。

俄州此法是州眾議會法案的修正案，禁止歧視不願接種疫苗者，或限制其從事任何活動。

德懷恩引述人們對於FDA緊急授權使用新冠疫苗的考量，認為FDA需要更多測試和試驗並全面核准新冠疫苗。

德懷恩表示，「數億人已接種疫苗，FDA是時候考慮全面核准此疫苗了；我請FDA這麼做，這很重要，攸關性命安全。若FDA不全面核准疫苗，無法說服每個人打疫苗。」

此修正案主要的協助對象是頻繁轉學軍眷學童，但俄州參議會民主黨團領袖尤克(Kenny Yuko)對此表達失望；他 14日推文寫道，「遺憾州長簽署此案成法，俄州公立學校和大專院校應有權制定保護職員及學生安全的政策，疫苗安全有效，拯救許多美國人，但我們仍須保持警戒。」

由於佛羅里達州禁止業者檢查消費者新冠疫苗接種證明，挪威郵輪集團(NCLH)已向法院提告。圖為一艘郵輪在邁阿密靠岸。(Getty Images)

無權強迫出示疫苗證明 挪威郵輪告佛州

在佛州，挪威郵輪訂8月自佛州開航，要求每位乘客與組員出示新冠疫苗接種證明，州長德桑提斯(Ron DeSantis)譴責挪威郵輪無權做此要求，並可能面臨每次違規5000元的罰款。

挪威郵輪未能與當局達成檢核疫苗接種證明的共識，遂於13日於向邁阿密法院提訴；訟案指出，「雙方協商破局讓準備從佛州出航的挪威郵輪陷入兩難局面，挪威郵輪並未違反聯邦法律架構下的健康與安全規範或佛州法律。」

挪威郵輪訴求法官宣判相關禁令無效，並給予挪威郵輪檢查人員疫苗狀態的權力。

德桑提斯的發言人克莉絲汀娜‧普夏(Christina Pushaw)譴責挪威郵輪歧視兒童等無法接種疫苗者，或選擇不打疫苗的民眾。

她說：「政府不會容忍歧視行徑，挪威郵輪每次要求一項疫苗狀態證明，就會被罰5000元。」此法罰款可累計，挪威郵輪可能面臨上百萬罰款。