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18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

編譯郭宣含／綜合14日電
18歲流行新星奧莉薇亞·羅德瑞戈14日進白宮，鼓勵更多年輕美國人接種疫苗，共同抗疫。(歐新)
18歲流行新星奧莉薇亞·羅德瑞戈14日進白宮，鼓勵更多年輕美國人接種疫苗，共同抗疫。(歐新)

在年輕人不熱衷接種新冠疫苗下，18歲美國流行音樂、劇壇新星奧莉薇亞·羅德瑞戈(Olivia Rodrigo)14日到白宮，會晤拜登總統和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，希望鼓勵更多年輕美國人接種疫苗，共同抗疫。

羅德瑞戈在白宮新聞簡報室講台上表示，「今天很榮幸能在此協助宣傳年輕人接種疫苗的重要性，我對拜登總統和佛奇的工作肅然起敬，也樂於出一己之力支持重要疫苗計畫。」

她指出：「與親友對話並鼓勵社區接種疫苗很重要，而且重點是真的到接種站打疫苗，現在全國有許多接種站，也可在vaccines.gov輕易找到資訊，比之前方便許多。」

來源：Billboard頻道

羅德瑞戈這趟白宮行旨在連結Z世代，即美國估計7200萬名於1997年至2012年出生的人口；她將錄製影片宣傳接種疫苗，等影片完成就會公布在羅德瑞戈的社群媒體頻道和白宮社群帳號。

羅德瑞戈的Instagram有1400萬人追蹤、TikTok有940萬人粉絲、推特有130萬人追蹤，YouTube也有超過600萬人訂閱。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對於羅德瑞戈的白宮行感到興奮；她表示，羅德瑞戈自己提議要前來華府。

羅德瑞戈最早13日在Instagram宣布要去白宮，此前拜登在Instagram放上自己的年輕舊照並表示：「我知道這個年輕人願意打疫苗，但我們得讓其他年輕人也受到保護，誰願意來幫忙？」

羅德瑞戈留言：「我要加入！明天白宮見！」拜登則回應：「一言為定！」

「我們必須接觸民眾、走向民眾並和18歲以下的年輕人對話。」莎奇說，全國許多年輕人是羅德瑞戈的超級粉絲，由羅德瑞戈宣傳接種疫苗可以保護自己和朋友，還可以確保自己能去聽演唱會並健康生活，「我得說，不是每名18歲的年輕人都願意這麼做，因此我們很感激羅德瑞戈。」

疫苗 白宮 拜登

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