歐盟未接受印度生產AZ疫苗 被批歧視、不科學

疫苗爭議多，歐盟不接受印度製造AZ疫苗，被批歧視、不科學；多國也質疑中國科興疫苗對Delta變種病毒的保護力。圖為曼谷一位民眾在教會接種科興疫苗。(Getty Images)

歐盟 官員13日表示，因印度 生產的AZ新冠疫苗 尚未完成必要文書作業，不知生產細節及品管標準，故禁止施打該疫苗的外國人進入歐洲，為此歐盟遭到某些專家批評為歧視、不講科學；另一方面，泰國及印尼表示，Delta變種病毒傳染力強，所以將替接種中國科興疫苗的醫護人員施打補強針。

美聯社報導，雖然AZ疫苗獲歐洲醫藥規管單位授權緊急使用，但歐盟認為，在歐洲生產的該款疫苗才算數；而印度生產的AZ疫苗品質堪虞，所以透過聯合國計畫而接種印度製AZ疫苗的千百萬人，今夏仍不准進入歐洲。

某些專家表示，世界衛生組織(WHO)已檢驗並批准印度工廠生產的AZ疫苗，故歐盟的舉措分明是歧視、不講科學；公衛官員指出，歐盟此舉不僅使赴歐旅遊變得錯綜複雜，顯然還把某些疫苗打成不符標準，削弱外界對疫苗的信心。

歐盟7月初推出數位新冠證明，允許歐盟27成員國居民只要接種過歐盟藥品管理局(EMA)批准的四款疫苗任何一種、最近受測為新冠陰性，或取得證明自己最近由染疫康復，都得以在歐盟區自由旅行。

歐盟批准的疫苗還有輝瑞、莫德納及嬌生三款疫苗，但印度生產的AZ新冠，或其他開發中國家民眾施打由中、俄所產疫苗，則不被視為具備免疫力。

此外，由於新冠病毒Delta變種猖獗，傳染力強，泰國衛生部12日表示，凡是施打中國科興藥廠兩劑式新冠疫苗的醫護人員，都將接種由輝瑞/ BioNTech或AZ生產的第三劑疫苗補強針；如果只接種一劑，那麼則施打AZ疫苗當成第二劑。

泰國決定讓醫護人員混打不同疫苗，因此成為對中製新冠疫苗保護力表示疑慮的最新國家；新冠Delta變種據信已傳染到至少98國。

印尼醫護人員已施打兩劑科興疫苗者近90%，但仍有數百人染疫，使抗疫人力大為減少；雅加達當局上周表示，將替他們施打莫德納補強針。科興公司對此則尚未置評。

波斯灣島國巴林6月表示，高危險人口已接種中國國藥集團兩劑式疫苗者，國家已開始為他們接種輝瑞疫苗當補強針。