CDC官員：第3劑疫苗副作用恐更大 目前防禦力已夠

圖為加州洛杉磯郡近來delta變種病毒確診案例增加，正努力推廣接種疫苗。(Getty Images)

已完成新冠疫苗 接種的民眾日後是否需要補強針近日成為醫衛界密集討論的話題，聯邦疾病防治中心(CDC)傳染病副主任巴特勒(Jay Butler)13日表示，由於第二劑疫苗產生副作用的機率較高，第三劑恐怕將帶來更強的副作用，但還需要更多數據佐證。

巴特勒指出，聯邦政府雖然尚未提出民眾需要接種補強針的建議，但年長者和特定重症風險較高的群體未來比較有可能需要補強針；他說：「我們迫切地想要知道，第三劑是否可能造成更強的不良反應，包括一些非常罕見、但特別嚴重的副作用。」

基於接種疫苗者在六個月後感染機率增加，加上Delta變種病毒 株的高度傳染性，新冠疫苗研發藥廠輝瑞 (Pfizer)和德國生技公司BioNTech計畫幾周之內就要向美國申請補強針使用授權。

不過聯邦衛生部(HHS)官員表示，經過12日與輝瑞的會談後，他們不認為現階段有提供補強針的需要，而公衛官員未來也會蒐集更多的數據。

巴特勒表示，從去年12月至今年1月期間接種疫苗的民眾身上，他還沒有看到免疫力下降的證據；他也強調，目前疫苗的防禦力就足以抵抗Delta變種病毒。

猶他大學醫學院兒科傳染病科主任帕維亞(Andrew T. Pavia)表示，國家衛生研究院(NIH)已為此展開研究，評估第三劑疫苗的安全性和必要性；他說：「我們很快就會知道答案，希望如此，但在此之前，我們無法回答『副作用是否會更常見』這個問題。」