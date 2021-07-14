CDC官員：第3劑疫苗副作用恐更大 目前防禦力已夠
已完成新冠疫苗接種的民眾日後是否需要補強針近日成為醫衛界密集討論的話題，聯邦疾病防治中心(CDC)傳染病副主任巴特勒(Jay Butler)13日表示，由於第二劑疫苗產生副作用的機率較高，第三劑恐怕將帶來更強的副作用，但還需要更多數據佐證。
巴特勒指出，聯邦政府雖然尚未提出民眾需要接種補強針的建議，但年長者和特定重症風險較高的群體未來比較有可能需要補強針；他說：「我們迫切地想要知道，第三劑是否可能造成更強的不良反應，包括一些非常罕見、但特別嚴重的副作用。」
基於接種疫苗者在六個月後感染機率增加，加上Delta變種病毒株的高度傳染性，新冠疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech計畫幾周之內就要向美國申請補強針使用授權。
不過聯邦衛生部(HHS)官員表示，經過12日與輝瑞的會談後，他們不認為現階段有提供補強針的需要，而公衛官員未來也會蒐集更多的數據。
巴特勒表示，從去年12月至今年1月期間接種疫苗的民眾身上，他還沒有看到免疫力下降的證據；他也強調，目前疫苗的防禦力就足以抵抗Delta變種病毒。
猶他大學醫學院兒科傳染病科主任帕維亞(Andrew T. Pavia)表示，國家衛生研究院(NIH)已為此展開研究，評估第三劑疫苗的安全性和必要性；他說：「我們很快就會知道答案，希望如此，但在此之前，我們無法回答『副作用是否會更常見』這個問題。」
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