公校要求學生接種疫苗或證明 美7州立法禁止

已有七州立法禁止公立學校強迫學生接種疫苗。圖為伊利諾州一處公立學校家長與學生同時接種。(美聯社)

傳染力強的新冠Delta變種病毒來勢洶洶，全國多地病例數又有上升趨勢，而且學校全面重啟在即，但現在至少有七個州立法，限制該州公立學校要求學生接種新冠疫苗或出示接種證明；田納西州 衛生廳甚至停止所有可能鼓勵未成年人接種疫苗的舉措，還有官員疑似因行事不符此旨逕遭解職。

已立法限制公校要求新冠疫苗接種或證明的七個州為阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、印第安納、蒙大拿、奧克拉荷馬、猶他州；這些州通過的法律各不相同，但實質上都讓學校無法要求學生接種疫苗，或要求學生出示疫苗接種證明。

聯邦疾病防治中心(CDC)雖不干涉各州作法，但是指南中建議學校，應在激勵接種率上有所作為；免疫管理者協會(AIM)政策顧問尤格(Brent Ewig)擔憂，此舉將影響公眾對疫苗的觀感，衝擊學校行之有年的疫苗接種要求，而且不利疫情 控制。

路易斯安納州長愛德華茲(John Bel Edwards)日前否決該州限制疫苗接種要求的法案時就說，教育機構的疫苗接種要求已存在幾十年，並未引起重大爭議。

但是在田納西州，該州疫苗事務最高官員米歇爾‧菲斯庫斯(Michelle Fiscus)就疑因日前撰寫指南，指根據1987年最高法院的判例，14歲至18歲青少年有權不經父母同意即接受醫生治療、接種疫苗等，而因此遭到解職，沒有任何解釋。

事實上，田州衛生廳已停止可能鼓勵未成年人接種「任何」疫苗的「一切」舉措，例如不再向學生寄卡片，提醒接種第二劑疫苗，近期任何可能鼓勵學生接種疫苗的臉書、推特文章也被刪除。

田州學校現在就算要展開疫苗接種，衛生廳也不再協助，就算流感疫苗 也一樣。

田納西州衛生廳的決定來自州議會議員壓力，因為部分議員6月中時曾稱，為阻止衛生廳鼓勵疫苗接種，考慮將其部門解散之。

田納西州43%民眾至少接種一劑疫苗，落後於全國的55%，而且疫情又有升溫趨勢；美國兒科學會(AAP)田納西州分會的聲明說，衛生廳此舉是「在錯誤的時刻往錯誤的方向走」。