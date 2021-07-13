布林肯國會報告 重申中國正在新疆「種族滅絕」

國務卿布林肯(Antony Blinken)12日向國會提交一項種滅絕暴行報告中，再度指中國新疆 地區面臨種族滅絕，不過並未透露美國 下一步可能的行動；報告並點名厄利垂亞、衣索比亞、南蘇丹與緬甸 等四國，可能因種族清洗面臨更多制裁。

布林肯12日向國會提交「種族滅絕與暴行防治報告」，這是自國會通過相關立法以來，國務院第三度向國會提交年度報告；今年報告監控並評估153國風險，較去年99國增加。

這也是布林肯就任以來，第二度透過國務院的報告，重申新疆維吾爾族面臨種族滅絕的現況；國務院5月12日公布2020年國際宗教自由報告，重申新疆地區發生種族滅絕；國務院宗教自由辦公室資深官員納德爾(Daniel Nadel)當時表示，中國政府傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。

最新報告表示，中華人民共和國正在對新疆維吾爾族語其他宗教少數族群，實施種族滅絕和危害人類罪，包括監禁、酷刑、強迫節育與迫害。

報告指出，財政部自去年7月起制裁涉及嚴重侵害新疆人權的中國官員；今年3月，美國、歐盟、英國和加拿大聯手制裁，美國海關與商務部也先後採取動作，抵制強迫勞動與侵害人權作為。

報告細數拜登政府延續並擴大相關制裁；不過，報告內容和布林肯均未提及對中國的下一步行動。

布林肯說，美國將持續運用可用工具，強化對所有相關暴行的了解，並協調一致國際壓力作為回應。

記者詢問若美國確認新疆地區發生種族滅絕，為何不全面禁止相關製品進口？負責撰寫報告的衝突與穩定行動局代理助卿弗徹(Robert Faucher)表示，美國已對此制定具體政策，將會適當調整。

弗徹說，美國也正在與國際夥伴一道施壓中方，希望進入當地調查，改變正在發生或未來即將發生的暴行。

有關緬甸，報告提到，美國持續與盟國夥伴合作，呼籲緬甸軍政府將權力還給民選政府，停止對抗議者的野蠻殺戮與攻擊；今年2月緬甸發生政變後，美國停止雙邊的軍售和作戰訓練，財政部和商務部對緬甸實施制裁，聯合國安理會、人權理事會與七大工業國組織(G7)都對此強烈譴責。

緬甸不僅鎮壓抗議者，報告還提到，緬甸政權對以穆斯林為主的羅興亞人實施種族清洗，呼籲各界關注；在非洲地區，報告關切提格雷族面臨的性暴力和嚴重侵犯人權事件，並點名厄利垂亞等國可能因此面臨進一步制裁。