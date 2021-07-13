小金魚被放生湖中長成「巨無霸」 破壞生態

明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。(取自勃恩斯維爾市府推特帳號)

明尼蘇達州 勃恩斯維爾(Burnsville)官員上日前在推特分享照片，呼籲民眾不要把寵物金魚帶到池塘或湖裡放生，因為凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。

勃恩斯維爾市府9日推文分享照片顯示，金魚體積比成年人手長還大，直徑幾乎等同一顆足球 。推文寫道：「請不要把寵物金魚放生到池塘或湖中！他們越長越大，超乎你的想像，牠們搗亂湖底沉積物，導致水質變差，還讓水生植物連根拔起。凱勒爾湖最近出現這種巨無霸金魚魚群。」

華盛頓郵報 報導，當寵物金魚的飼主變心卻不願傷害金魚，常常帶到池塘、湖泊或其他水路放生，但專家指出，人類如此行為雖然出於好意，結果卻可能帶來潛在傷害。

報導指出，勃恩斯維爾與鄰近的艾波谷市(Apple Valley)接獲民眾通報凱勒爾湖遭到巨無霸金魚入侵後，派專家團隊前往探勘，隨行還有專門處理寵物魚類的私人公司「鯉魚解答」(Carp Solutions)，但一行人抵達當地時，卻為金魚的巨大體積感到非常意外。

專家指出，小金魚看似無害寵物，放生到乾淨水源卻會變成侵略物種，迅速繁殖，數量壓過原本存在於當地生態環境裡的物種，原有的動物棲息地遭到破壞。

明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。(取自勃恩斯維爾市府推特帳號)

「鯉魚解答」負責人、明尼蘇達大學水源入侵物種教授巴傑爾(Przemek Bajer)說，金魚入侵水域生態的問題，最近幾年不斷惡化，釀成問題的主因就是寵物魚類，以及寵物魚類被放生後繁衍的後代。

金魚壽命可達25年，體重可達4磅，身長可超過一顆足球，並有著頑強存活力，能在惡劣環境底下生長，包括可在已結冰的水面底下過冬。巴傑爾說，金魚有著非常堅韌的特質，幾乎可以稱霸任何生態系統。

明尼蘇達州天然資源廳指出，金魚有辦法透過城市下水道系統進入池塘或湖裡，下游生態受到重大衝擊，金魚可以迅速繁殖、度過天候條件惡劣的冬天，靠沉積物維生並攪動沉積物，「把金魚放到州裡的公共水域，屬於違法行為」。