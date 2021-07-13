我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

美西6州野火難熄滅 焚燒逾30萬英畝

記者顏伶如／綜合報導
加州貝克沃斯複合山火(Beckwourth Complex Fire)截至11日面積超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀。(美聯社)
加州貝克沃斯複合山火(Beckwourth Complex Fire)截至11日面積超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀。(美聯社)

罕見高溫下，美國西部已有六州紛傳野火，截至11日，延燒面積累計超過30萬英畝。其中規模最大的俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)，從10日至11日的一天內面積擴張一倍，火勢共計延伸15萬英畝，迄今持續蔓延中。國家廣播公司(NBC)報導，受山火影響，俄勒岡州對加州的供電系統傳輸中斷，加州某些地區在連日溫度突破華氏百度之際，突然面臨用電緊縮。

弗里蒙特-維納瑪國家森林(Fremont-Winema National Forest)6日出現山火，接下來幾天持續延燒，成為靴統山火。俄勒岡州克拉瑪斯郡(Klamath County)官員指出，除了某些居民已被緊急撤離，由於火勢一發不可收拾，原本投入救火的消防隊員也被緊急撤往安全地區，截至11日，靴統山火獲得控制的比例為零。

加州規模最大的山火貝克沃斯複合山火面積截至11日超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到...
加州規模最大的山火貝克沃斯複合山火面積截至11日超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀，火勢朝內華達州邊境持續蔓延。(路透)

靴統山火起火原因為何，仍有待調查人員釐清。不過，當地政府機關表示，極度乾旱天候下，讓火勢持續擴大。靴統山火救災指揮官勞森(Al Lawson)指出：「我們看到靴統山火的火勢，堪稱最極端的案例，消防隊員遇到許多前所未見的狀況。」

貝克沃斯複合山火(Beckwourth Complex Fire)是加州規模最大的山火，截至11日為止面積超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀，火勢朝內華達州邊境持續蔓延。

根據估計，貝克沃斯複合山火火勢在11日已有8%受到控制。加州森林及防火廳今年稍早指出，氣候變遷是加州近來山火頻傳的主要因素。

亞利桑納州兩名消防隊員參加杉盆山火(Cedar Basin Fire)10日下午的空中勘察行動時，在飛機失事中死亡。

周末期間，愛達荷州、華盛頓州都有森林野火傳出。愛達荷州州長李睿德(Brad Little)及華州州長英斯利(Jay Inslee)各自宣布州內進入緊急狀態。華州境內規模最大的野火，延燒面積超過4萬6000英畝，愛達荷州野火面積累計則有接近4萬英畝。

山火 加州 愛達荷州

上一則

小金魚被放生湖中長成「巨無霸」 破壞生態

下一則

接種率最低 阿肯色州抗變種 全力消除疫苗疑慮

延伸閱讀

加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關

加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關
加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效
加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行
棕櫚泉120℉破紀錄 南加13日起逐漸降溫

棕櫚泉120℉破紀錄 南加13日起逐漸降溫

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理