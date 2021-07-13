全球25大溫室氣體排放 中國22城上榜 高雄也入列

全球25個大城市的溫室氣體排放量，中國河北邯鄲居第一。(路透)

12日發表於「可持續城市新領域」(Frontiers in Sustainable Cities)期刊上的研究指出，全球25個大城市的溫室氣體排放量，超過全球167個抽樣城市排放量的一半以上；這25個大城市中，有22個城市在中國 大陸，另有一個城市在台灣 高雄。

此研究調查全球53國、167個城市的溫室氣體排放量，結果發現上海、北京 和邯鄲市等22個大陸城市，加上台灣高雄、莫斯科與東京，總排放量占所有167個城市溫室氣體排放總量的52%；排放量前六名都由中國城市包辦，依序為邯鄲、上海、蘇州、大連、北京和天津。

若按人均排放來算，世界最富國城市的排放量仍普遍高於發展中國家城市的排放量。

全球25個大城市的溫室氣體排放量，中國首都北京進入前六名。(路透)

研究共同作者、廣州中山大學環境科學教授陳紹晴(Shaoqing Chen)表示，此研究證實城市減排的重要性，「簡單且合邏輯，若不行動，終將受害」。

全球均溫與工業化前相比已上升超過攝氏1度，且將超越「巴黎協定」簽約國談妥的攝氏1.5度到2度。

陳紹晴等學者指出，研究數據並不完整，有些城市的數據還停留在2005年。

環境研究通訊(Environmental Research Letters)期刊2018年的研究抽樣全球1300個城市，結果發現人口僅占全球總量11%的100個城市，其碳排量卻占全球總量的18%。

如今新研究指出，調查中的68%城市訂定了嚴格減排指標，其中絕大多數在已開發國家，但研究追蹤的42個城市中，只有30個多在歐美的城市確實減排。

中國人均排放量大的城市都是重要的製造業中心，而在已開發國家，人均排放量大的城市則為消費水準超高的城市。

曾擔任世界銀行(WB)永續城市與氣候變遷顧問的加拿大安大略理工大學(Ontario Tech University)教授霍恩瓦格(Dan Hoornweg)表示，已開發的歐洲等經濟體能在發展經濟的同時不增加排放，但全球朝此目標前進的步調並不一致。他說：「這些國家達成今天成果之前，已排放大量溫室氣體，中國正在過程中，印度遲早也會走到這一步，最後是非洲。」