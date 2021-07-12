「明年奪眾院再彈劾拜登」 川普「復位」計畫曝光

前總統川普11日在達拉斯舉行的「保守派政治行動會議」上矢言擊敗「激進左派」及「種族批判論者」，他還讚美1月6日圍攻國會的川普支持者「都是好人」。(Getty Images)

「保守派政治行動會議」(CPAC)11日在達拉斯市集會，會中盛傳七點計畫，打算「幾天內而非幾年後」就讓川普 復位為總統，方法是2022年期中選舉後，選舉川普擔任眾院 議長，再彈劾並除掉拜登 、賀錦麗的正、副總統職位；川普也在CPAC會上矢言擊敗「激進左派」及「種族批判論者」，另痛批推特、臉書箝禁保守派聲音，讚美1月6日攻打國會的川普支持者「都是好人」。

「每日郵報」(Daily Mail)11日報導，提出名曰「川普卡」(Trump Card)計畫的是「愛國者站起來」(Patriots SOAR)團體，與CPAC主辦方並無從屬關係；該團體邀請讀過「川普卡」七點計畫的人造訪其網頁；網頁頂上有個連結，連到長90秒的視頻，視頻標題宣稱「諸君可以出力讓我們的三軍總帥復位(過程會很開心)」。

前總統川普欲再戰2024的跡象愈來愈明顯，圖為在達拉斯舉行的保守派政治行動委員會會場出售印有「Trump 2024」字樣的帽子。(Getty Images)

七點計畫寫得天馬行空，但不太可能實現，先決條件是共和黨2022年奪回眾院控制權；「川普卡」指出，一旦現任眾院議長波洛西「一如西部邪惡女巫般消融」，再推舉「信得過的保守派」接任她的職位；新議長負責宣布「川普名正言順贏得2020年選舉」，再起草條款，彈劾拜登及賀錦麗。

接下來議長再任命川普為第三順位總統接班人，即眾院議長；最後則由參、眾兩院彈劾並認定拜登、賀錦麗有罪，讓川普回歸總統職位。

川普11日在CPAC演講範圍很廣，除攻擊拜登總統及自己政府的老部下，還說「有在場諸君的協助，我們必能擊敗激進左派、社會主義者、馬克思信徒、種族批判論者；鞏固邊境；擋下左派的取消文化；恢復言論自由、選舉自由，一起讓美國再次偉大」。

川普不忘斥責臉書及推特兩社群媒體「與民主黨勾結」，應被視為助選機器，另違反法律，刪除保守派的聲音。他對自己控告社群媒體的官司十分樂觀，認為會取得勝利，保衛憲法賦予的言論自由。

此外，川普在福斯新聞網(Fox News)節目指出，元月6日參與國會山莊集會的人都有愛國心，都是可愛的人；任何暴力事件都該歸咎給民主黨人；有些人遭不公遭捕、下獄，另有位女性遭執法人員擊斃，「她其實是英雄」。