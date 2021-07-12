拜登政府暫不派兵 先派官員赴海地調查

海地局勢混亂，大批海地民眾拿著護照，攜家帶眷，聚焦在美國駐海地大使館前，申辦赴美國簽證。(Getty Images)

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)7日於首都太子港外之自宅遭殺害後，拜登 總統宣布，應「暫時獲國際承認」的前代理總理、現代理總統喬塞德(Claude Joseph)之請求，將由白宮國安會、國務院、司法部、聯邦調查局及國土安全部組成「技術支援團隊」，前往海地協助調查總統遇害之事。另外國防部 也證實，喬塞德有提出美軍進駐的請求，但國防部仍在審慎評估中。

未具名的聯邦官員表示：「美國 會在11日派遣中央各部會共同組成的技術支援團隊，前往海地與海地政府磋商，看看他們需要美方什麼樣的協助。技術支援團隊返美後，將會向拜登總統當面報告，供總統決定下一步要怎麼做。」

而國防部發言人柯比(John Kirby)則證實，收到喬塞德請求美國和聯合國派兵進駐的請求，目前正在審慎評估中。他說：「聯邦政府已派出跨部會的調查團隊前往海地協助，目前最首要的任務是先釐清我們在調查程序上能幫上什麼忙。至於派兵與否，我們還需要審慎評估」。

海地政局自暗殺行動以後動盪加劇，目前有三位自稱有權代理總統的人浮上檯面。除喬塞德外，參院議長蘭伯特(Joseph Lambert)，以及在摩依士死前不久任命為總理，以取代喬塞德的亨利(Ariel Henry)，都表示自己才是唯一合法接管政府的人。

由於海地憲法關於代理總統順序規定不明，至有實力的政治人物紛紛出頭。喬塞德搶占先機，以代理總理身分近水樓台先得月，並迅速獲國際承認；參議院議長在憲法上雖無得代理總統職權的明文，卻是由目前唯一一個還在運作的憲政機構經由正當程序選出，也有獲得國際承認的潛力。