我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

保守派民調 川普支持度飆至70%

編譯柯立偉／綜合11日電
前總統川普11日在達拉斯舉行的「保守派政治行動會議」上矢言擊敗「激進左派」及「種族批判論者」，他還讚美1月6日圍攻國會的川普支持者「都是好人」。(Getty Images)
前總統川普11日在達拉斯舉行的「保守派政治行動會議」上矢言擊敗「激進左派」及「種族批判論者」，他還讚美1月6日圍攻國會的川普支持者「都是好人」。(Getty Images)

前總統川普欲再戰2024的跡象愈來愈明顯。10日在德州舉行的共和黨保守派政治行動委員會(CPAC)上所做的總統提名民調顯示，川普一人囊括了70%的支持度，比他今年2月在奧蘭多舉行的共和黨假設性初選獲得的55%支持度，增加了15%。

對此，川普說：「我要親自向每一位支持者，感謝你們對我的無窮支持。」

而黨內另一原被看好有望成為共和黨2024總統候選人的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則獲得本次民調支持度第二高的政治人物，不過只有21%。

佛州州長德桑提斯(如圖)是在達拉斯舉行的保守派政治行動委員會(CPAC)上所做的...
佛州州長德桑提斯(如圖)是在達拉斯舉行的保守派政治行動委員會(CPAC)上所做的總統提名民調中，支持率僅次於川普的共和黨政治人物。(Getty Images)

作為第一任期尚未做完的佛州州長，德桑提斯原本在全國的知名度並不高。但由於他在新冠肺炎肆虐期間，拒絕實施口罩令且拒絕封城，使他的知名度在全國範圍內迅速上升。

儘管德桑提斯在CPAC的民調上只獲得21%的支持率，但與其他共和黨潛在的總統候選人相比，已是唯一一位支持率超過兩位數字的潛在參選人。排名在德桑提斯以後的潛在參選人包含前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，都只有1%的支持率。

民調顯示，假設川普最終決定不參與2024總統大選，則德桑提斯獲得68%的支持度，意即原本支持川普的選票會大量流向德桑提斯。其他潛在被提名人的支持度都只是微幅增長，且同樣都未超過兩位數的支持度。

川普的支持度會如此高並不令人意外，本次參加CPAC的1525名與會者中，約88%非常認同川普在白宮的表現，另有10%的人一般認同。雖然不能完全代表整體共和黨支持者對川普的支持度，但98%的高支持度無仍向眾人說明，川普仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。

川普 共和黨 民調

上一則

架設半年 國會大廈維安柵欄拆除

下一則

拜登政府暫不派兵 先派官員赴海地調查

延伸閱讀

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」

新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」
川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了