保守派民調 川普支持度飆至70%

前總統川普11日在達拉斯舉行的「保守派政治行動會議」上矢言擊敗「激進左派」及「種族批判論者」，他還讚美1月6日圍攻國會的川普支持者「都是好人」。(Getty Images)

前總統川普 欲再戰2024的跡象愈來愈明顯。10日在德州舉行的共和黨 保守派政治行動委員會(CPAC)上所做的總統提名民調 顯示，川普一人囊括了70%的支持度，比他今年2月在奧蘭多舉行的共和黨假設性初選獲得的55%支持度，增加了15%。

對此，川普說：「我要親自向每一位支持者，感謝你們對我的無窮支持。」

而黨內另一原被看好有望成為共和黨2024總統候選人的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則獲得本次民調支持度第二高的政治人物，不過只有21%。

佛州州長德桑提斯(如圖)是在達拉斯舉行的保守派政治行動委員會(CPAC)上所做的總統提名民調中，支持率僅次於川普的共和黨政治人物。(Getty Images)

作為第一任期尚未做完的佛州州長，德桑提斯原本在全國的知名度並不高。但由於他在新冠肺炎肆虐期間，拒絕實施口罩令且拒絕封城，使他的知名度在全國範圍內迅速上升。

儘管德桑提斯在CPAC的民調上只獲得21%的支持率，但與其他共和黨潛在的總統候選人相比，已是唯一一位支持率超過兩位數字的潛在參選人。排名在德桑提斯以後的潛在參選人包含前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，都只有1%的支持率。

民調顯示，假設川普最終決定不參與2024總統大選，則德桑提斯獲得68%的支持度，意即原本支持川普的選票會大量流向德桑提斯。其他潛在被提名人的支持度都只是微幅增長，且同樣都未超過兩位數的支持度。

川普的支持度會如此高並不令人意外，本次參加CPAC的1525名與會者中，約88%非常認同川普在白宮的表現，另有10%的人一般認同。雖然不能完全代表整體共和黨支持者對川普的支持度，但98%的高支持度無仍向眾人說明，川普仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。