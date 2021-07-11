我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫

編譯柯立偉／綜合10日電
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

隨著疫苗普及率的上升，民眾的生活也漸漸回歸正常。然而在解封的同時，Delta變種病毒的入侵，不但漸漸取代Alpha變種病毒，其較Alpha病毒更高的傳染率更讓未接種的民眾面臨高染疫風險。本周全美的新增確診數，已經連續四天破2萬。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示，在接種率低於40%的地區，已累計超過900萬人在新一波Delta變種病毒疫情中確診。她說：「確診數量增加的地區，接種率都很低，且絕大多數都是感染Delta病毒。」

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)也說：「我很擔心在接種率約三成左右的地區，Delta病毒會成為主要流行的病毒株。在接下來的一段時間內，在這些地方會看到確診數的微幅增長，而且只針對這些地方而來。換句話說，美國疫情將呈現『一國兩制』的狀態，低接種率地區的疫情狀況，必較高階種率地區嚴重。」

夏季出遊潮 年輕人恐成溫床

以只有三分之一人口完整接種疫苗的密西西比州為例，當地的衛生官員已經觀察到了確診人數上升的趨勢。州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)表示：「疫情已再度反轉，特別是在年輕人之間，夏季出遊成為病毒傳染的溫床；另外在一些護理之家也看到上升的趨勢，而護理之家內的患者，全都是最脆弱的一群人。」

因此，該州針對65歲以上人口發布最新的防疫建議，希望他們至少在26日以前避免大型聚會活動。

此外，該州傳染病學家拜爾斯博士(Dr. Paul Byers)指出：「目前死亡率還沒有顯著上升，但只是時間問題，通常死亡率都會在確診數增加以後隨之增加。」

為此，CDC呼籲民眾，不論是否接種，只要出現上呼吸道症狀，都應該接受篩檢。但同時強調：「如果接種後仍確診也不需太擔心，因為病毒無法在體內大量複製，因此這些人不會發展成重症，也不會成為感染源。」

疫情 變種病毒 美國

上一則

從就業、醫保到旅遊 拜登新行政令緊扣民生日常

下一則

經濟重啟返城上班 租屋需求大增 房租大漲33%

延伸閱讀

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留
Delta病毒入侵 廣州示範如何4周讓疫情歸零

Delta病毒入侵 廣州示範如何4周讓疫情歸零
因為分不到「這個」 譚德塞：Delta病毒正在獲勝

因為分不到「這個」 譚德塞：Delta病毒正在獲勝

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

2021-07-06 04:22

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」