全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫

Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

隨著疫苗普及率的上升，民眾的生活也漸漸回歸正常。然而在解封的同時，Delta變種病毒 的入侵，不但漸漸取代Alpha變種病毒，其較Alpha病毒更高的傳染率更讓未接種的民眾面臨高染疫風險。本周全美的新增確診數，已經連續四天破2萬。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示，在接種率低於40%的地區，已累計超過900萬人在新一波Delta變種病毒疫情 中確診。她說：「確診數量增加的地區，接種率都很低，且絕大多數都是感染Delta病毒。」

美國 國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)也說：「我很擔心在接種率約三成左右的地區，Delta病毒會成為主要流行的病毒株。在接下來的一段時間內，在這些地方會看到確診數的微幅增長，而且只針對這些地方而來。換句話說，美國疫情將呈現『一國兩制』的狀態，低接種率地區的疫情狀況，必較高階種率地區嚴重。」

夏季出遊潮 年輕人恐成溫床

以只有三分之一人口完整接種疫苗的密西西比州為例，當地的衛生官員已經觀察到了確診人數上升的趨勢。州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)表示：「疫情已再度反轉，特別是在年輕人之間，夏季出遊成為病毒傳染的溫床；另外在一些護理之家也看到上升的趨勢，而護理之家內的患者，全都是最脆弱的一群人。」

因此，該州針對65歲以上人口發布最新的防疫建議，希望他們至少在26日以前避免大型聚會活動。

此外，該州傳染病學家拜爾斯博士(Dr. Paul Byers)指出：「目前死亡率還沒有顯著上升，但只是時間問題，通常死亡率都會在確診數增加以後隨之增加。」

為此，CDC呼籲民眾，不論是否接種，只要出現上呼吸道症狀，都應該接受篩檢。但同時強調：「如果接種後仍確診也不需太擔心，因為病毒無法在體內大量複製，因此這些人不會發展成重症，也不會成為感染源。」