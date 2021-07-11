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該打疫苗補強針嗎？ 專家：免疫缺陷患者恐需要

編譯林梅婕／綜合10日電
專家表示，對於免疫缺陷的患者來說，接種新冠疫苗的補強針恐怕是有需要的。(Getty Images)
專家表示，對於免疫缺陷的患者來說，接種新冠疫苗的補強針恐怕是有需要的。(Getty Images)

新冠變種病毒在全球蔓延，許多已經接種新冠疫苗的人開始擔心自身防護力是否足夠；專家表示，目前接種了疫苗的人並不需要再打補強針；雖然疫苗的防護力不是永久的，但要在什麼時間點接種補強劑還是個未知數。

補強針(booster shot)是額外的疫苗劑量，用來維持人體抵禦感染疾病的能力，因為接種疫苗後免疫力仍會隨著時間減弱；常見的例子包括每年固定接種的流感疫苗，白喉和破傷風疫苗則是每十年接種一次。

維吉尼亞州立大學(University of Virginia)微生物學與傳染病學專家佩奇(William Petri)指出，大多補強針和疫苗是完全一樣的，但還是有些補強針為了因應病毒變種做一些調整；如同季節流感每年都需要接種的原因，正是因為病毒不斷變種。

佩奇指出，截至2021年7月，所有國內的有關單位，包含聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和疾管中心預防接種諮詢委員會(ACIP)，都還沒建議民眾接種任何補強針。

多項研究都指疫苗仍對變種病毒具有抵抗力，例如接種嬌生(Johnson & Johnson)後的14天和28天，分別測得對抗Beta變種病毒的有效性達到73%和82%。

佩奇說，恐怕要看到已接種疫苗的人爆發感染才能得知，由於目前接種者的感染案例極為少數，研究人員仍試圖尋找測量疫苗免疫力強度的最佳方式。

他說，對於免疫缺陷的患者來說，補強針恐怕是有需要的。

曾有一項研究結果顯示，40名腎臟移植患者中的39人及三分之一的洗腎患者，在接種新冠疫苗後體內都無法產生抗體；但據另一項研究，器官移植患者在接種輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗後無法產生抗體的人，有三分之一在接種補強針後出現抗體。

流感疫苗 變種病毒 免疫力

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