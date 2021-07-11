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歐盟疫苗足 拚今夏70%成人接種

編譯林育正／綜合10日電
歐盟表示新冠疫苗供應充足，足夠讓成員國70%的成年人接種；圖為法國一處臨時疫苗點，大批民眾排隊等候接種疫苗。(Getty Images)
歐盟表示新冠疫苗供應充足，足夠讓成員國70%的成年人接種；圖為法國一處臨時疫苗點，大批民眾排隊等候接種疫苗。(Getty Images)

歐盟官員於10日宣布，目前配送的疫苗數量，已足夠讓至少70%的成年人完成接種。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)透過推特發布影片表示，11日將有5億劑的疫苗配送給歐盟各國；她讚許歐盟的接種為一大成功，並表示為應對變種病毒侵襲，預計將持續配送更多疫苗，也期許在今年夏天能達到成人接種率70%的目標。

范德賴恩說：「歐盟恪遵承諾，周末配送的疫苗將使會員國足夠在這個月使70%成人接種。自從今年初以來，我們的接種持續加速，共同的努力造就了現在的成功。我們將會一同渡過這場危機。新冠肺炎還沒有被根除，但我們準備配送更多疫苗對抗變種病毒。現在，會員國必須竭盡所能讓更多民眾接種。唯有這們做，全民才得以生活在安全的環境。」

歐盟向輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)以及嬌生(Johnson & Johnson)購買數億劑的疫苗。路透上周報導也指出，部分歐盟國家更額外加購4000億劑嬌生疫苗。歐盟委員會先前警告，預計Delta變種病毒在夏天將席捲歐洲。

然而，歐盟也提前向與其他藥廠達成協議，預計採購目前尚未獲得使用授權的疫苗。其中包括由賽諾菲(Sanofi)和葛蘭素史克(GSK)共同研發的疫苗，以及德國製藥公司CureVac的疫苗。此外，歐盟也正在與美國的諾瓦瓦克斯(Novavax)，以及法國的Valneva兩間公司洽談採購計畫。

根據歐洲疾病預防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)統計，歐盟與歐洲經濟區已有63.8%的成人至少接種一劑疫苗，44.1%完成接種。歐盟最終的長期目標，則是在9月底擁有足夠達到群體免疫的疫苗數量。

在義大利舉行的G20財長會議，也指出全國經濟的復甦，可能遭受Delta變種病毒的威脅。而專家也像財長表示，未來十年可能再出現全球大流行的傳染病。

疫苗 歐盟 變種病毒

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