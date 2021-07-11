海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

影星西恩潘在2010年海地地震後，隨即投入慈善事業協助賑災，並聘請索拉吉斯擔任司機兼保鑣。(路透)

海地警方8日拘捕其中兩名涉嫌刺殺總統摩伊士的槍手，押到記者會前公開其身分。(美聯社)

海地總統摩依士 7日在官邸遇刺，海地警方表示，涉案人等共計28名，其中已逮捕17名，另有三人死亡、八人在逃；其中較受美國 關注的涉案人士，是住在佛羅里達州 南部的兩位海地裔歸化公民，這兩位涉案人士都在一間名為「CTU」的保全公司工作，其中一人還曾經是影星西恩潘(Sean Penn)的司機兼保鑣。

西恩潘在2010年海地地震後，隨即投入慈善事業協助賑災，並聘請時年25歲的索拉吉斯(James Solages)擔任司機兼保鑣；根據索拉吉斯個人的臉書專頁，索拉吉斯也曾擔任加拿大駐海地使館的保安，此後他便以這段經歷，自稱「受認證的外交使節」，開設了一個社區慈善機構，專門協助促進兒童權益並監督政治人物。

另一位涉案的美國人，是現年55歲的文森(Joseph Vincent)；文森被捕後承認自己和索拉吉斯確實有參與7日的刺殺行動，但表示他們只是受聘為一個「逮捕政治人物的場合」當翻譯，而未實際參與暗殺，並稱都是聽命於一位會講英文與西班牙文的外國人「Mike」。

來源：The Sun

兩位涉案美國人所受聘的CTU保全公司，由委內瑞拉裔移民英特力亞戈(Antonio Intriago)於2008年在佛羅里達州創立，為社會名流及各國政要提供私人保鑣服務；除了索拉吉斯和文森以外，本次涉及總統刺殺行動的哥倫比亞外籍傭兵，也有一大部分目前正受聘於CTU公司。

目前還沒有證據顯示CTU保全公司與此次暗殺行動有關，老闆英特力亞戈也沒有出面做任何回應。

而海地本已混亂的政局在摩依士暗殺以後，更是波濤詭譎。根據憲法，總統任內死亡應由最高法院首席大法官代任，但首席大法官席維斯特(René Sylvestre)兩周前才因新冠肺炎去世，而憲法又未規定下一順位人選，致海地政局出現權力真空。

目前代理總理喬塞德(Claude Joseph)自行宣布臨時監國，但反對派領袖指責，喬塞德取得政權的程序不合法，矢言要將喬塞德拉下馬。