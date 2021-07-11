海地臨時總統鬧雙包？參院議長、代理總理搶上位

海地臨時總統、總理喬塞德在8日出席記者會宣布政府處理總統遇刺事宜。(路透)

海地總統摩依士 7日遇刺身亡，權力鬥爭風波再起，路透10日援引海地參議院 文件顯示，參議院提名參院議長蘭伯特(Joseph Lambert)出任臨時總統，參院目前仍有三分之一議員在任。此前，海地代理總理喬塞德(Claude Joseph)聲稱已接掌權力。海地選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)也表示將繼續任職至9月26日總統大選和立法選舉。

海地總統摩依士遇刺身亡後，暫代總統職務的臨時總理喬塞德已請求美國 及聯合國派兵，協助海地確保國家安全，特別是保護關鍵基礎設施。喬塞德暫代總統獲美國及聯合國的支持，但海地參議院9日卻表決通過由該院議長蘭伯特任臨時總統。總統鬧出雙包，恐令海地憲政危機加深。

來源：Reuters

摩依士身亡前一天，才宣布提名衛生部官員亨利(Ariel Henry)為新任總理，原定本周稍晚接替今年4月被任命為臨時總理、即將下台的喬塞德。

海地自去年1月眾議院解散後，便無正常運作的國會，參議院也有三分之二議員任期已滿，共30個席位中有20席空缺。然而，海地參議院9日卻以8票贊成、2票棄權的結果，通過由議長蘭伯特任臨時總統，要求他在15日內籌組新政府及臨時選舉委員會，以在最短時間內恢復國家穩定及舉行選舉。

這項表決獲得海地若干政黨的背書，這些政黨支持蘭伯特任臨時總統，亨利接掌總理。但喬塞德對此未予理會，稱自己對權力鬥爭沒興趣，「在海地只有一個方式能成為總統，那便是透過選舉。」