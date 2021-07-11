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刺殺後首發錄音談話 海地總統遺孀：敵人想毀摩依士夢想

編譯陳韻涵／綜合10日電
海地總統摩依士(右)7日凌晨在自宅遇刺身亡，遺孀瑪婷‧摩依士(左)10日首度透過錄音發表譴責聲明。(美聯社)
海地總統摩依士(右)7日凌晨在自宅遇刺身亡，遺孀瑪婷‧摩依士(左)10日首度透過錄音發表譴責聲明。(美聯社)

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)7日在自宅遇刺身亡，遺孀瑪婷‧摩依士(Martine Moïse)重傷轉送邁阿密治療；瑪婷10日首度透過錄音發表聲明，譴責敵人想要毀掉「摩依士的夢想、願景以及意識形態」。

另方面，美國與哥倫比亞官員表示，將與海地當局合作，了解摩依士遭暗殺的複雜原委及海地國內當前情況。

重傷治療 在美醫院錄聲明 

瑪婷在邁阿密的醫院以海地克里奧爾語(Creole)錄製聲明，並在官方推特帳號張貼聲明稿。

海地國內電台播放瑪婷的錄音聲明，她說：「我活下來了，感謝神。但我失去了摯愛夫婿若弗內爾‧摩依士(Jovenel Moïse)，我們攜手奮鬥逾25年。這些年來，家中總是洋溢著愛，那些傭兵突然闖進來，開槍掃射我的夫婿。」

她接著說：「你們必須是惡名昭彰的冷血罪犯，才敢暗殺像摩依士這樣的總統，連讓他開口說話的機會也不給。」

她說：「你們知道，摩依士總統在對抗什麼。這些人僱用傭兵刺殺摩依士總統和他的家人，是因為興建道路、電力和飲用水供應計畫，並籌辦公投和選舉；暗殺摩依士總統的傭兵已落網，但其他傭兵正想扼殺他的夢想、願景和意識形態。」

海地警方已逮捕20多名嫌犯，其中兩人為海地裔美籍，其餘18人為哥國籍；警方仍在追緝五名逍遙法外的罪犯，並將釐清幕後黑手及犯罪動機。

哥國官員9日證實，被捕嫌犯中有13名哥國退伍軍人，另有兩人在暗殺行動後遇害。

海地居民手持護照10日在美國駐海地大使館前，要求政治庇護，因為在海地生活，太沒有...
海地居民手持護照10日在美國駐海地大使館前，要求政治庇護，因為在海地生活，太沒有生命財產的保障。(Getty Images)

華盛頓官員表示，聯邦調查局(FBI)和國土安全部官員將「盡快」前往海地首都太子港提供協助。

海地當局要求軍事協助，但美方資深政府官員表示，目前沒有派兵的計畫。

反對黨控 喬塞德預謀篡位

調查此案的海地法官諾埃爾(Clément Noël)表示，兩名海地裔美籍嫌犯宣稱一個月前籌畫這場攻擊事件，並與同夥在太子港郊區貝松市(Pétionville)的高級旅館見面討論相關事宜，攻擊目標不是要刺殺總統，而是要把他帶到國家博物館。

隨著調查擴大，反對黨參議員指控海地臨時總統、總理喬塞德(Claude Joseph)預謀篡位；參議員杜蒙(Patrice Dumont)接受海地電視台訪問時說，喬塞德「自行宣布就職，我們無法接受」。

摩依士 參議員 美國

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