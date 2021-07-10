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4公司募傭兵 2海地裔美籍嫌犯：當翻譯非殺手

記者張聲肇、編譯徐榆涵／綜合報導
海地總統遭刺殺案逮捕十多名嫌犯，包括美國籍的索拉吉斯（左一）和約瑟夫文森（左二）。（美聯社）
海地總統遭刺殺案逮捕十多名嫌犯，包括美國籍的索拉吉斯（左一）和約瑟夫文森（左二）。（美聯社）

海地總統摩依士7日遇刺身亡，涉案的28名兇嫌中有兩人是美國籍，26人是哥倫比亞人；哥倫比亞警方9日表示，有四家公司涉嫌參與傭兵招募，但公司名稱尚不得而知。

美聯社報導，哥倫比亞警察局局長瓦倫西亞（Jorge Luis Vargas Valencia）稱嫌犯分成兩批於5月初和6月初前往多明尼加，再轉往海地。

一名被捕傭兵烏里貝（Francisco Uribe）的妻子向哥倫比亞媒體表示，她的丈夫被一家公司以月薪2700美元雇用，前往多明尼加保護一些有權勢的家庭。

海地法官諾艾爾（Clément Noël）9日揭露兩名美籍嫌犯是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），兩人供稱這起暗殺已策畫一個月，策畫者是個名叫「Mike（麥克）」的外國人。文森表示自己已在海地待了近半年，索拉吉斯待了一個月，而參與行動的哥倫比亞人則待了三個月左右。

諾艾爾引述兩人說法稱，當時刺客入侵總統家時，正是索拉吉斯用擴音器大喊他們是美國緝毒局特務。他們稱只是來替刺客當翻譯而非殺手。索拉吉斯說，這份工作是他在網路上找到的，但拒絕透露報酬。據悉這項任務的目的是綁架並非刺殺。

索拉吉斯的姑姑多麗茲姆(Victorie Dorisme)不解平常在佛州當維修工人的甥兒，為什麼會扯上這起國際殺人案。

索拉吉斯在自己的慈善組織網站上說，他是「有證照的外交人員」，曾任加拿大駐海地大使館的保鏢；加拿大外交部說，這個人曾是透過仲介短暫雇用的候補保鏢。

索拉吉斯自己的臉書網頁顯示，他念過羅德岱堡高中；先鋒報根據他的社媒帳號，說他2015年到2018年念大西洋技術學院，後來就讀佛州生涯學院，主修資訊科技。

他會說英法西和海地克瑞歐(Creole)四種語言。他和也在那慈善組織工作的兩名海地人一起經營一家維修公司；他自己則在領英網站(Linkedin)說，他是這家房屋裝修公司的執行長。

領英網站另外指出，他在羅德岱堡北方40哩的蘭塔納擔任Senior Lifestyle公司的工廠營運經理。Senior Lifestyle是全美各地經營退休人士社區的公司。

另一名也在海地遭逮捕的涉案美國人約瑟夫文森(Joseph Vincent)，55歲，海地政府說是邁阿密人，「或曾住在邁阿密過。」

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