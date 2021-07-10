刺殺何以輕易得逞?有內鬼? 海地查總統侍衛長

海地總統遭刺殺後，臨時總理喬塞德(中)聲稱已接管警察和軍隊的指揮權；但摩依士遇刺前已任命另一位新總理亨利。（美聯社）

海地總統摩依士 遇刺死亡後，儘管當局逮捕了多名涉案傭兵，並強調有能力控制這場危機，仍有很多疑團未解，其中一個最主要是為何這次刺殺行動這樣容易得手？殺手是如何進入海地戒備最森嚴的總統府？摩依士身邊數以十計的警衛顯然沒有抵抗，是否有內鬼？

負責調查的首都太子港首席檢察官克勞德(Bedford Claude)已發出傳票，要求總統衛隊隊長兼總統府安全最高負責人埃拉爾(Dimitri Hérard)以及另外兩名總統保鏢，14日接受訊問。

與此同時，哥倫比亞政府證實，涉嫌參與刺殺摩依士被捕的17人裡，至少有六人是該國武裝部隊的退役人員，另外有兩人與海地安全部隊槍戰中被擊斃。

哥倫比亞首都波哥大警察 局長巴爾加斯(Jorge Luis Vargas)說，政府已任命了一個包括軍方情報官員在內的調查小組，追查涉案的財務、航班和其他相關的信息，這些信息將與海地當局及參與調查的國際刑警組織共享。

經過半個世紀的游擊戰，部分哥倫比亞前軍官及軍人獲全球各地的安全公司雇用，負責安保工作，也有人成為傭兵，更有人加入了在哥倫比亞及拉丁美洲的販毒集團。

儘管多人被捕，海地政局仍一片混亂，臨時總理喬塞德(Claude Joseph)聲稱已接管了警察和軍隊的指揮權。但摩依士遇刺前數天任命的新總理亨利(Ariel Henry)強調，他才是合法的總理。