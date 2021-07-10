刺殺案傳陰謀論 海地求援 美將派FBI幹員進駐

海地總統遭刺殺，其中11兇嫌闖入台灣駐海地大使館區躲藏後被捕。（Getty Images）

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)遭刺殺，幕後陰謀疑雲重重，涉及層面之廣顯然變成國際事件；海地政府擔心局勢持續惡化，9日請求美國 派軍保護交通、能源等重要基礎設施安全；白宮 9日回應表示，將盡快派遣聯邦調查局(FBI)、國土安全部等高級執法官員前往海地首都太子港，評估局勢並提供最佳協助。

海地臨時總統喬塞德(Claude Joseph)表示，「我們肯定需要幫助，我們已向國際合作夥伴尋求協助。」

路透9日報導，白宮發言人莎奇表示，美國依然關心海地，並與海地及國際盟友磋商，在摩依士遇刺之後援助海地人民；華府即將撥款500萬元，強化海地國家警察局的能力，與各社區合作抵禦幫派侵擾，另最快在下周便送新冠疫苗到當地。

海地選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)9日表示，已向美國要求派遣軍隊鎮守重要基礎設施，包括港口、機場、燃料廠等重要基礎設施。

華盛頓郵報報導，刺殺摩依士的兇嫌居然包括哥倫比亞前陸軍突擊隊員，紆迴繞道走多明尼加共和國，涉案人還有兩名住佛州南部的海地裔美國人；11名嫌犯闖入太子港台灣大使館區躲藏，發生對峙，台北當局同意海地警方入內逮人；海地檢警向國際求援，協助追捕幕後指使的首腦，都讓摩依士遭刺變成國際事件。

摩依士遇刺問題疑雲重重，例如海地全國目前都搞不清楚，總統是被政敵派人刺殺，還是身邊人動的手。

在太子港，憤怒的民眾放火燒毀據說是兇嫌使用的車輛，追捕躲起來的哥倫比亞人；兇嫌的逃跑計畫要不是自己搞砸，就是有瑕疵，甚至根本沒有。

目前偵辦行動一條主軸聚焦在刺殺隊成員知情程度有多少。哥倫比亞當局7日晚間確定兇嫌裡至少有幾名哥國退伍陸軍成員，已著手偵辦他們；國防部長莫蘭諾(Diego Molano)表示，國際刑警組織已正式向哥國索取六名嫌犯的資訊，其中兩人已經喪生。哥國警政首長瓦爾加斯(Jorge Luis Vargas)上將表示，一干人等的資金、航班日期時程等資訊，將送往太子港以協助辦案。