我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

刺殺案傳陰謀論 海地求援 美將派FBI幹員進駐

編譯潘勛／綜合9日電
海地總統遭刺殺，其中11兇嫌闖入台灣駐海地大使館區躲藏後被捕。（Getty Images）
海地總統遭刺殺，其中11兇嫌闖入台灣駐海地大使館區躲藏後被捕。（Getty Images）

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)遭刺殺，幕後陰謀疑雲重重，涉及層面之廣顯然變成國際事件；海地政府擔心局勢持續惡化，9日請求美國派軍保護交通、能源等重要基礎設施安全；白宮9日回應表示，將盡快派遣聯邦調查局(FBI)、國土安全部等高級執法官員前往海地首都太子港，評估局勢並提供最佳協助。

海地臨時總統喬塞德(Claude Joseph)表示，「我們肯定需要幫助，我們已向國際合作夥伴尋求協助。」

路透9日報導，白宮發言人莎奇表示，美國依然關心海地，並與海地及國際盟友磋商，在摩依士遇刺之後援助海地人民；華府即將撥款500萬元，強化海地國家警察局的能力，與各社區合作抵禦幫派侵擾，另最快在下周便送新冠疫苗到當地。

海地選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)9日表示，已向美國要求派遣軍隊鎮守重要基礎設施，包括港口、機場、燃料廠等重要基礎設施。

華盛頓郵報報導，刺殺摩依士的兇嫌居然包括哥倫比亞前陸軍突擊隊員，紆迴繞道走多明尼加共和國，涉案人還有兩名住佛州南部的海地裔美國人；11名嫌犯闖入太子港台灣大使館區躲藏，發生對峙，台北當局同意海地警方入內逮人；海地檢警向國際求援，協助追捕幕後指使的首腦，都讓摩依士遭刺變成國際事件。

摩依士遇刺問題疑雲重重，例如海地全國目前都搞不清楚，總統是被政敵派人刺殺，還是身邊人動的手。

在太子港，憤怒的民眾放火燒毀據說是兇嫌使用的車輛，追捕躲起來的哥倫比亞人；兇嫌的逃跑計畫要不是自己搞砸，就是有瑕疵，甚至根本沒有。

目前偵辦行動一條主軸聚焦在刺殺隊成員知情程度有多少。哥倫比亞當局7日晚間確定兇嫌裡至少有幾名哥國退伍陸軍成員，已著手偵辦他們；國防部長莫蘭諾(Diego Molano)表示，國際刑警組織已正式向哥國索取六名嫌犯的資訊，其中兩人已經喪生。哥國警政首長瓦爾加斯(Jorge Luis Vargas)上將表示，一干人等的資金、航班日期時程等資訊，將送往太子港以協助辦案。

海地總統遭刺殺，其中11兇嫌闖入台灣駐海地大使館區躲藏後被捕，圖為警方在大使館外...
海地總統遭刺殺，其中11兇嫌闖入台灣駐海地大使館區躲藏後被捕，圖為警方在大使館外搜捕查。（Getty Images）

摩依士 美國 白宮

上一則

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團

下一則

CDC、FDA聯合聲明：完成接種者 目前不需打補強針

延伸閱讀

海地總統遇刺背景曝 嫌來自4傭兵公司 聽命於「Mike」

海地總統遇刺背景曝 嫌來自4傭兵公司 聽命於「Mike」
總統遇刺陷動亂 海地請求美國派兵鎮守重要設施

總統遇刺陷動亂 海地請求美國派兵鎮守重要設施
海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯

海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯
海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？