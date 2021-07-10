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國會議員拒絕確認拜登勝選 豐田汽車不再捐款

編譯柯立偉／綜合9日電
豐田汽車8日宣布，該公司將不再捐款給拒絕認證拜登贏得總統選舉的國會議員。（美聯社）
豐田汽車8日宣布，該公司將不再捐款給拒絕認證拜登贏得總統選舉的國會議員。（美聯社）

豐田汽車(Toyota)8日宣布，該公司的政治行動委員會(PAC)，將不再捐款給拒絕認證拜登贏得總統選舉的國會議員；自由派監督團體「華府公民責任與倫理」(CREW)對於豐田的決定表示歡迎，稱豐田汽車「踏出正確的一步」。

今年1月6日國會山莊暴動事件後，CREW就向各大企業呼籲不要再捐款給147名「拒絕認證拜登當選的國會議員」；豐田汽車起初並未採納CREW的建議，表示「豐田汽車根據議員們針對汽車工業的立場，支持『支持汽車產業與豐田汽車』的國會議員。」

根據CREW的統計，豐田汽車自國會山莊暴動事件後，共捐了5萬6000元給38位拒絕承認拜登當選的國會議員。

CREW說：「捐款給這些侵害美國民主的國會議員，無異於以民主制度為代價，謀取自己公司的影響力與利益。」

為了消除外界疑慮，豐田曾指出，豐田汽車長期以來與國會中各黨派議員維持良好關係，且豐田雖仍對拒絕認證拜登當選的共和黨議員持續捐款，但「絕大多數的捐款，還是捐給了民主黨議員或承認拜登勝選的共和黨議員。」

豐田在8日的聲明中則說：「經過我們的審慎評估後，我們已決定不再對拒絕承認2020總統大選結果的議員，捐獻任何政治獻金。」

CREW發言人說：「豐田不應該為了輿論壓力才動作，但還是很感謝豐田汽車做出正確的決定。」

豐田 汽車 拜登

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