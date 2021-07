新書揭內幕：川普曾說「要巴維理舔地板 他會照做」

資深媒體人沃爾夫新書「山崩:川普任內最後時日」描述川普選後對司法部長巴維理的不滿到達最高點,指川普曾憤怒地說,「我要他舔地板,他也會照做。」(美聯社)

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)新書「山崩:川普 任內最後時日」揭露諸多內幕,包括前總統川普在司法部長巴維理 拒絕支持大選舞弊指控後,大罵巴維理是「騙子」;此外,福斯新聞去年大選之夜搶先宣布拜登拿下「紅州」亞利桑納州,是出自大老闆梅鐸 (Rupert Murdoch)的決定。

據取得此書內容人士指出,訂本月27日出版的沃爾夫新書「山崩:川普任內最後時日」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency)描述去年選後幾周,川普對巴維理(William Barr)的不滿到達最高點,川普曾憤怒地說,「要是我贏了,我要他(巴維理)舔地板,他也會照做。真是個騙子(phony)!」

沃爾夫寫道,川普對幕僚咆哮、痛斥以前被他稱為「我的司法部長」的巴維理,「為什麼巴維理不調查欺詐行為?巴維理去哪裡了?為什麼他什麼也不做?(前司法部長)塞辛斯(Jeff Sessions)有這麼慢嗎?」

12月1日,巴維理告訴美聯社「司法部沒有發現足以影響結果選舉的大規模舞弊證據」,川普臉色鐵青、憤怒至極,因為巴維理「甚至沒有先告知有這個採訪。在川普眼中,這不僅是不服從,而且是叛亂。」

至此,川普決定向巴維理宣戰;他說:「全是狗屁,沒有欺詐;他就只坐在那裡一個月什麼都沒做?我們必須除掉巴維理。」不到兩周後,巴維理辭職,由副部長羅森(Jeffrey Rosen)代理部長。

根據眾院監督委員會最近發布的內部電郵,羅森對川普的陰謀論也持保留態度。

沃爾夫還在書中提到,與川普關係深厚的福斯新聞是第一個宣稱拜登拿下亞利桑納州的主要新聞網;在去年11月3日大選之夜做出搶先宣布關鍵決定者,正是福斯新聞集團大家長、新聞集團(News Corp)董事長兼執行長梅鐸。

Insider媒體報導,沃爾夫指出,梅鐸之子、福斯公司(Fox Corp.)執行長拉克蘭·梅鐸(Lachlan Murdoch)打電話問父親梅鐸,是否應早些宣布拜登為亞利桑納州的贏家,「他的父親帶著一貫的咕噥同意了,並說『去他的!』」。

沃爾夫寫道,福斯此項決定激怒了深信自己會在大選之夜勝的川普競選團隊;川普聽聞此事後,大罵「他媽的——?他們怎麼能這樣宣布?我們要贏了。大家都看得出來我們會贏,都在說我們贏了。」

福斯新聞媒體記者克茲(Howard Kurtz)去年11月表示,川普女婿庫許納 (Jared Kushner)後來曾打電話給梅鐸「抱怨」;但福斯新聞並未曾修正白登贏得亞州的報導。

福斯新聞9日則指稱,沃爾夫對此事件的描述「完全錯誤」;福斯發言人表示,領導福斯新聞決策的福斯民調小組主任米斯金(Arnon Mishkin)在選舉之夜決定亞利桑納州已有結果;其他故事版本完全不實。