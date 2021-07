WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團

華爾街日報白宮資深記者班德爾將出版新書「坦白講,我們勝選了:川普敗選的內幕」,川普(左)否認書中提到他與潘斯(右)曾互扔紙團。(Getty Images)

前總統川普 最近幾個月至少接受了十幾次有關他總統任期新書作者的採訪,但他9日發聲明表示,這些作者「通常都是壞人」,與這些作者會面「完全是浪費時間」;他特別點名即將出書的華爾街日報(WSJ)白宮資深記者班德爾(Michael Bender),指班德爾寫到有關他與副總統潘斯曾為聘用李萬度斯基一事發生難堪爭執,根本「完全錯誤」。

川普指責這些作者都只是在寫「純小說」,「在我看來,和這些大量撰寫有關我或我非常成功任期的書籍作者會面,完全是在浪費時間」,「這些作家通常都是壞人,他們會寫出他們腦子裡想的或符合他們計畫的任何事,與事實或現實毫無關連。」

川普特別提到8日一篇報導。那篇報導摘錄班德爾訂13日出版新書「坦白講,我們勝選了:川普敗選的內幕」(Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost),內容談到2018年川普和副總統潘斯(Mike Pence)曾因潘斯政治委員會聘用川普前競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)一事,生氣互扔紙團;川普指報導「完全錯誤」,還說班德爾是「三流記者」。

班德爾則為此發推文,堅稱自己報導正確;他寫道:「這場紛爭發生在眾人面前,而且有多個消息來源證實,這是正確報導,書中還有許多並未被摘錄報導出來的驚爆細節。」

根據摘錄,潘斯與川普2018年發生的那場衝突,是潘斯「沒練過如何對抗川普」的例證。政府官員回憶道,當川普發現潘斯政治委員會聘請他的前任競選顧問李萬度斯基,曾生氣地把一篇提到此聘任的報紙文章,揉成一團、丟到潘斯面前,說這件事讓他看起來很弱,並罵道「太不忠了」。

摘錄指稱,潘斯當場失控,把這團報紙扔回去給川普,說這項聘任是在川普女婿庫許納(Jared Kushner)建議下做出。班德爾寫道:「潘斯拿起這篇文章,扔回川普身上,他倚向總統,用手指指向離他胸口幾吋的地方咆哮道:『我們跟你說了每一個細節,我們是為了幫你才做這件事的。這就是你的回應?你得搞清楚你的事實』。」

川普6月曾向福斯新聞強調,他和潘斯保持「良好關係」,即便他批評潘斯缺乏「勇氣」去阻止國會議員認證選舉人團投票支持拜登 當選。此認證過程在1月6日因暴徒襲擊美國 國會大廈而被打亂。

潘斯6月曾在一次演講中說,他和川普卸任後曾多次交談,但他也承認,「我不知道對於那天的事我們會不會有朝一日看法一致。但我將永遠為我們在那四年為美國人民取得的成就而自豪。」