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拜登次子畫作保密拍賣 喊價50萬 白宮操守惹議

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統次子杭特‧拜登的繪畫作品今秋將透過國際藝術商人布爾吉斯(Georges Berges)拍賣，家身分保密，引發爭議。圖為其中一幅畫作。(取自Georges Berges臉書)
拜登總統次子杭特‧拜登的繪畫作品今秋將透過國際藝術商人布爾吉斯(Georges Berges)拍賣，家身分保密，引發爭議。圖為其中一幅畫作。(取自Georges Berges臉書)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)又傳出爭議；他的繪畫作品今秋將透過國際藝術商布爾吉斯(Georges Berges)拍賣，每幅畫作開價7萬5000元至50萬元不等，買家身分則將對外保密；消息曝光後引發爭議。

被質疑恐有人藉機買通政府管道

前總統歐巴馬任內的美國官箴局(US Office of Government Ethics)局長蕭布(Walter Shaub)8日在推特發文寫道，杭特‧拜登的天價畫作究竟由誰買走，消息必須公開以便讓大眾檢視哪些人花錢取得接近政府的管道，「但白宮卻千方百計要讓我們永遠不知道買家是誰，非常令人失望」。

蕭布在推文中寫道：「或許杭特‧拜登並不明白，但白宮已把政府道德操守規範外包給私人藝術商了。」他指出：「難道我們應該信任來自充斥洗錢活動行業的一個商人，我們還不能知道有辦法影響杭特或白宮官員的買家是誰嗎？」

華盛頓郵報報導，杭特‧拜登畫作拍賣協議是在白宮官員協助洽談下達成，根據協議內容，買家身分就連對創作者的杭特‧拜登本人都必須保密，避免因為第一家庭成員以高價出售物品而引發道德操守疑慮。

報導指出，畫作拍賣協議是在過去幾個月間磋商敲定，紐約藝廊老闆布爾吉斯將負責為畫作訂價，但所有相關資料保密，包括競標者名單以及成交買主名單。消息人士透露，布爾吉斯同意將排除某些可疑競標，例如出價超過畫作定價。

遭批靠爸賺錢 買主與金額成謎

華盛頓郵報分析，這項畫作拍賣恐將面臨挑戰，因為杭特‧拜登過去便曾被質疑打著父親的名號圖利，畫作買賣並沒有明確的價格訂定標準，畫作買買保密會讓外界質疑買主身分以及成交金額究竟多少。

前總統小布希(George W. Bush)任內的白宮首席政風律師潘特(Richard Painter)指出：「整個活動的構想非常糟糕。」

潘特說：「許多人聽到杭特‧拜登即將拍賣畫作，第一反應就是他要利用身為總統兒子的身分賺錢，還希望別人給很多錢，因為畫作價格都訂得非常高。」

杭特‧拜登 白宮 拍賣

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