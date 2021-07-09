我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

巴黎時裝周 賀錦麗22歲繼女為名牌走秀 超吸睛

編譯林梅婕／綜合8日電
副總統賀錦麗年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(如圖)7日現身巴黎時裝周，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走上伸展台。(YouTube截圖)
副總統賀錦麗年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(如圖)7日現身巴黎時裝周，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走上伸展台。(YouTube截圖)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(Ella Emhoff)7日現身巴黎時裝周(Paris Fashion Week)，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走秀。

艾拉在今年初也在紐約時裝周上大放異彩，近日更為巴黎世家最新秋冬系列走上伸展台，她身穿一席黑色套裝搭配明顯過大尺碼的披肩和黑色的尖頭靴，將頭髮整齊地盤成圓滑的髮髻，再配上她的招牌圓框眼鏡。

艾拉也在社群平台Instagram上寫下：「我真心覺得很棒」，結尾還加上感動到心裂的表情符號，由衷感謝巴黎世家的邀約。

艾拉是賀錦麗的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)與前妻克絲丁·麥克金(Kerstin Mackin)的女兒，她和26歲的哥哥柯爾·伊姆霍夫(Cole Emhoff)分別以傳奇爵士樂手艾拉·費茲傑洛(Ella Fitzgerald)和柯爾·波特(Cole Porter)的名字命名。

今年1月艾拉身穿一套Miu Miu大衣出席繼母賀錦麗的就職典禮，她的造型在網路上立刻吸引關注，短短幾天就與模特兒經紀公司IMG簽約；今年2月的紐約時裝周，艾拉為時裝品牌Proenza Schouler走秀，之後又登上歐洲流行雜誌Dust的封面，成功開創模特兒生涯。

今年2月也是艾拉首次登上伸展台，由於她在就職典禮上身穿大衣的獨特風格令人印象深刻，也被Proenza Schouler的設計師相中，在紐約時裝周為她搭配三種不同造型的外套。

艾拉不僅是紐約帕森設計學院(Parsons School of Design)的學生，同時也是針織服飾設計師；她在Dust雜誌封面照上所穿印有泰迪熊的拼色針織毛衣，正是艾拉自己設計的作品。

今年5月艾拉順利畢業，她在社群平台上寫道：「對每個跟我說恭喜的人，還有我的家人和朋友，我愛你們，也非常感謝你們。我也想對所有經歷這段特別的日子、同樣成功畢業的學生們說：恭喜，我們做到了。」

紐約 賀錦麗 社群

上一則

美軍撤離 數千名曾助美阿富汗人 將安排離境

下一則

拜登次子畫作保密拍賣 喊價50萬 白宮操守惹議

延伸閱讀

賀錦麗22歲繼女 為法名牌「巴黎世家」走秀

賀錦麗22歲繼女 為法名牌「巴黎世家」走秀
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機

「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機
賀錦麗幕僚長引爆「辦公室內訌」 白宮介入調停

賀錦麗幕僚長引爆「辦公室內訌」 白宮介入調停

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神