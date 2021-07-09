我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

美軍撤離 數千名曾助美阿富汗人 將安排離境

記者顏伶如／綜合報導
美軍從阿富汗巴格蘭姆空軍基地撤離後，留下大批軍用和民用物資。(歐新社)
美軍從阿富汗巴格蘭姆空軍基地撤離後，留下大批軍用和民用物資。(歐新社)

歷經20年的阿富汗戰爭，美國如今進入撤離軍隊的最後階段，拜登總統表示 ，曾經為美國駐軍擔任口譯、司機或其他工作的數千名阿富汗民眾，美國將協助安排先行離境，等待申請赴美手續，以確保人身安全。

據統計，美軍進駐阿富汗期間，曾擔任口譯、司機、工程師、衛兵、修理工人、美國大使館工作人員等的共計1萬8000名阿富汗人，雖因幫美軍工作導致面臨安全威脅風險而得以向美國政府申請特別移民簽證，在美軍撤離後卻陷入前途未卜的境地。

拜登說：「那些曾幫忙我們的人，不會被拋棄的。」

由於美國撤軍後，神學士(Taliban)極可能發動報復攻擊，白宮近來承受龐大壓力，要求應保護曾協助美軍的阿富汗民眾，並且加快腳步核發通常耗時冗長、作業複雜的特別移民簽證。

拜登政府官員已告知國會議員，很快就會展開作業，為數萬阿富汗公民核發移民簽證；官員指出，這些阿富汗民眾將先安排離開阿富汗，可能前往關島或其他與美國關係密切的地點，等候簽證過關就能入境美國。

不過，官員拒絕透露這些阿富汗民眾將被安置的確切地點，第三地國家是否同意接受這批阿富汗民眾，目前也無法得知。相關官員指出，關島為美國屬地，成為安置地點可能性最高。能夠獲得安排離境的阿富汗民眾，必須是已經開始展開簽證申請手續者。

國防部發言人柯比(John Kirby)日前對媒體表示，國防部、國務院及白宮官員仍在磋商安置行動細節；他說：「我們承諾會協助他們離開阿富汗。」

國防部草擬的阿富汗民眾撤離計畫方案，總計人數可能高達10萬，除了軍機之外還將出動商用包機；不過，柯比表示，在最近的內部討論中，看到的估計人數並沒有這麼高。

已聽取撤離計畫草案簡報的政府官員及國會議員表示，目前考慮中的暫時安置地點有許多個，讓申請美國簽證的阿富汗民眾可以暫時停留，地點包括多個中東國家，以及關島。

阿富汗 美國 簽證

上一則

布蘭森搶先貝佐斯上太空 愛搞噱頭打響「維琴」名號

下一則

巴黎時裝周 賀錦麗22歲繼女為名牌走秀 超吸睛

延伸閱讀

滴滴上市案誤導美國投資人？2參議員籲證管會啟動調查

滴滴上市案誤導美國投資人？2參議員籲證管會啟動調查
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
拜登次子畫作將交保密拍賣 價格上看50萬引發爭議

拜登次子畫作將交保密拍賣 價格上看50萬引發爭議
海地總統遇刺細節曝光 紐時：身中至少12槍 左眼被挖出

海地總統遇刺細節曝光 紐時：身中至少12槍 左眼被挖出

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神