美軍撤離 數千名曾助美阿富汗人 將安排離境

美軍從阿富汗巴格蘭姆空軍基地撤離後，留下大批軍用和民用物資。(歐新社)

歷經20年的阿富汗 戰爭，美國 如今進入撤離軍隊的最後階段，拜登總統表示 ，曾經為美國駐軍擔任口譯、司機或其他工作的數千名阿富汗民眾，美國將協助安排先行離境，等待申請赴美手續，以確保人身安全。

據統計，美軍進駐阿富汗期間，曾擔任口譯、司機、工程師、衛兵、修理工人、美國大使館工作人員等的共計1萬8000名阿富汗人，雖因幫美軍工作導致面臨安全威脅風險而得以向美國政府申請特別移民簽證 ，在美軍撤離後卻陷入前途未卜的境地。

拜登說：「那些曾幫忙我們的人，不會被拋棄的。」

由於美國撤軍後，神學士(Taliban)極可能發動報復攻擊，白宮近來承受龐大壓力，要求應保護曾協助美軍的阿富汗民眾，並且加快腳步核發通常耗時冗長、作業複雜的特別移民簽證。

拜登政府官員已告知國會議員，很快就會展開作業，為數萬阿富汗公民核發移民簽證；官員指出，這些阿富汗民眾將先安排離開阿富汗，可能前往關島或其他與美國關係密切的地點，等候簽證過關就能入境美國。

不過，官員拒絕透露這些阿富汗民眾將被安置的確切地點，第三地國家是否同意接受這批阿富汗民眾，目前也無法得知。相關官員指出，關島為美國屬地，成為安置地點可能性最高。能夠獲得安排離境的阿富汗民眾，必須是已經開始展開簽證申請手續者。

國防部發言人柯比(John Kirby)日前對媒體表示，國防部、國務院及白宮官員仍在磋商安置行動細節；他說：「我們承諾會協助他們離開阿富汗。」

國防部草擬的阿富汗民眾撤離計畫方案，總計人數可能高達10萬，除了軍機之外還將出動商用包機；不過，柯比表示，在最近的內部討論中，看到的估計人數並沒有這麼高。

已聽取撤離計畫草案簡報的政府官員及國會議員表示，目前考慮中的暫時安置地點有許多個，讓申請美國簽證的阿富汗民眾可以暫時停留，地點包括多個中東國家，以及關島。