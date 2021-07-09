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不再犧牲更多人…拜登：美在阿富汗戰爭8月31日結束

編譯盧炯燊／綜合8日電
拜登總統宣布美國在阿富汗的戰爭將於8月31日結束，阿富汗須自己決定未來。(美聯社)
拜登總統宣布美國在阿富汗的戰爭將於8月31日結束，阿富汗須自己決定未來。(美聯社)

拜登：美軍已實現反恐目標

拜登總統8日在白宮宣布，美國阿富汗的軍事行動將於8月31日結束，讓近20年的戰爭畫下句號；他強調不會有「完成任務」的時刻，美軍已實現了反恐目標，在不再犧牲更多美國人生命的情況下退出阿富汗。

美國在阿富汗的戰爭即將於8月31日結束，但阿富汗的戰事仍未停。圖為美軍武裝直升機...
美國在阿富汗的戰爭即將於8月31日結束，但阿富汗的戰事仍未停。圖為美軍武裝直升機在喀布爾上空盤旋。(Getty Images)

「正確但遲來的決定」

拜登形容這是一個正確但遲來的決定，指從來沒有一個國家能夠成功團結整個阿富汗，美國和聯軍也不是到當地建設國家，阿富汗領袖必須團結重建國家，人民有責任決定自己國家的未來及如何管理國家，地區內各國亦要加強努力，為阿富汗政局帶來解決方案。

拜登駁斥了美國任務失敗的說法；他說美軍的任務已經完成，在2011年擊斃了前凱達恐怖集團首領、九一一恐怖攻擊主謀賓拉丹。拜登認為有需要專注於改善美國的核心力量，應對與中國及其他國家的新戰略競爭。

對於那些呼籲美國延長軍事行動的人，拜登反問「你願意繼續冒多少千個美國兒女(死亡)的風險？」他強調「不會再派遣另一代美國人去阿富汗參戰，因為沒有合理的預期，會取得不同的結果」。

拜登又說，撤軍正在有序、迅速地展開。

對於撤軍之後的後續問題，拜登聲稱美國繼續對阿富汗政府和安全部隊提供援助，並與阿富汗各方及國際社會合作以實現和解。

拜登也說，情報部門並未得出美軍撤出後阿政府可能垮台的結論，相信安全部隊具備維護政府的作戰能力；不過他又說，神學士(Taliban)重奪阿富汗的機會「不是無可避免」；但其後他接受記者提問時說，首都喀布爾落入神學士之手是不可接受的。

美國在阿富汗的戰爭即將於8月31日結束，但阿富汗的戰事仍未停。圖為阿富汗安全部隊...
美國在阿富汗的戰爭即將於8月31日結束，但阿富汗的戰事仍未停。圖為阿富汗安全部隊與神學士仍在戰鬥。(Getty Images)

維持少量駐軍保護美外交人員

美軍中央司令部表示，撤軍計畫已完成逾90%，美軍未來將在阿富汗維持少量駐軍以保護美外交人員，支持喀布爾國際機場的安保，繼續為阿國安全部隊提供建議。

前總統川普與神學士談判的結果是在5月1日前結束美軍任務，但拜登4月宣布在9月11日前完全撤出。

儘管阿富汗近來襲擊事件不斷，安全形勢日趨惡化，但隨著美國和北約部隊在過去一周迅速縮編，愈來愈多人相信美國退出這場歷時最長的戰爭，已在倒數時刻。

在拜登宣布美軍停止軍事行動日期後，共和黨即予以抨擊；眾院外交事務委員會的共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）指拜登只是提供空洞的承諾，沒有詳細的計畫保證美國外交官及阿富汗夥伴的安全。

美國 阿富汗 拜登

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