英美億萬富豪上太空 布蘭森停更久 貝佐斯飛更高

英國億萬富翁理查‧布蘭森(右)訂11日搶在全球首富貝佐斯(左)前，搭乘自家太空船「團結號」(Unity)上太空。(Getty Images)

維琴銀河(Virgin Galactic)和藍源(Blue Origin)兩大富豪創辦人老闆理查‧布蘭森(Richard Branson)和全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos)將於11日起，紛乘自家火箭上太空 ，在比高度、比停留時間，還是比「享受無重力環境」的心得？

維琴銀河老闆布蘭森11日將從新墨西哥州起飛，和兩名飛行員、三名員工遨遊離地面55哩以外的太空；藍源老闆貝佐斯將於20日從德州西部和82歲的資深女飛行員、花了2800萬奪標的慈善捐款人，以及弟弟共闖太空。

英國億萬富翁理查‧布蘭森(右三)11日將上太空。(歐新社)

狂人老闆大動作 吸引顧客付費搭乘

布蘭森的火箭船將飛更久，但是貝佐斯的飛更高。布蘭森的透明門窗很多，貝佐斯的透明門窗很大。

兩人都是搭乘自家太空公司的飛行器，深入地心引力管不著的地方，儘管只是幾分鐘的時間，也將各自寫下民間人士上太空的歷史篇章。

兩人的競爭凸顯未來這幾年有關「乘客付費飛往太空邊緣」一事，將是這些億萬富翁相互競爭的要事；與此同時，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 領導的太空探索公司(SpaceX)也計畫今年將付費乘客送向太空。

再過一個星期就滿71歲的布蘭森，成立維琴銀河公司17年後，終於要親自率先搭乘自家的火箭上太空；他說這是讓付費乘客搭乘之前很重要的一步。

英國億萬富翁理查‧布蘭森(右)訂11日搶在全球首富貝佐斯(左)前，搭乘自家太空船「團結號」(Unity)上太空。(美聯社)

兩個夢想家 離譜的想法就要實現了

他說，他自幼就想上太空，公司名字取「銀河」兩字，意在讓這個夢想成真，「一個想法，不管當初看來多麼離譜，能讓你走多遠，的確很驚人。」

57歲的貝佐斯也是自孩提時期就想闖太空的夢想家，他挑7月20日阿姆斯壯和艾德林登月52周年紀念日，搭乘新謝帕德號太空船，和弟弟一起圓夢，是「最偉大的冒險，和最好的朋友一起。」

布蘭森本來要晚點搭乘維琴銀河三次試飛當中第二次火箭，明年才開始賣票給普通乘客，但上周決定提前。

他強調不是要和貝佐斯爭搶，「這也不是比賽，」但在貝佐斯宣布升空消息幾個小時候，就宣布自己的飛行時間，也未免太巧了。

馬斯克不飛 自家太空船預定上火星

老闆不說話，藍源員工說，他們的火箭船將飛抵離地66哩以上的太空，維琴銀河火箭船最高只到55哩。

藍源飛船返抵地面沙漠，整個飛行時間不過10分鐘，維琴銀河飛船離開母機躍入太空到返抵地球，會在「太空」滑翔14-17分鐘。

太空探索公司的馬斯克雖然目前沒有親上太空的計畫，卻也對自己的太空船直抵地球軌道，還預定上火星，感到自豪；他推文說，「抵達太空和抵達地球軌道，差別很大。」