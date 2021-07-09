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布蘭森搶先貝佐斯上太空 愛搞噱頭打響「維琴」名號

記者胡玉立／綜合報導
英國億萬富翁理查‧布蘭森爵士11日將上太空。(路透)
英國億萬富翁理查‧布蘭森爵士11日將上太空。(路透)

英國億萬富翁理查‧布蘭森爵士訂11日搶在全球首富貝佐斯前，搭乘自家太空船「團結號」(Unity)上太空；此高調舉動讓他聲名鵲起，也打響了他旗下維琴集團(Virgin Group)的全球名號。

航空郵輪事業被新冠疫情搞垮

布蘭森的維琴集團商業帝國橫跨航空公司、郵輪、酒店和健身房等，正試圖從疫情經濟打擊中恢復元氣。至於受各界矚目、訂於11日載著布蘭森進行首度載人太空飛行的太空旅遊公司「維琴銀河公司」(Virgin Galactic)和衛星發射公司Virgin Orbit，近年來一直是他關注重心。

現年70歲的布蘭森藉由宣傳噱頭，在全球樹立自家品牌勇於冒險的形象；曾與布蘭森討論過這次飛行的前維琴航空高管懷特霍恩 (Will Whitehorn) 表示，布蘭森參與這趟太空發射，除了向市場宣傳，也是向未來付費客戶保證航行安全。

布蘭森喜冒險犯難，1985年曾試圖以最快速度穿越大西洋，但船隻後來翻覆，他最終還...
布蘭森喜冒險犯難，1985年曾試圖以最快速度穿越大西洋，但船隻後來翻覆，他最終還是打破了紀錄。(Getty Images)

懷特霍恩同時也是英國航天公司貿易協會UKspace主席，他表示，「如果布蘭森自己不做，沒人會對他的商業太空飛行有足夠信心。」

維琴集團發言人則表示，布蘭森參與首趟太空飛行一直是維琴銀河試飛計畫的一部分，至於與貝佐斯的飛行時間接近，純屬巧合。

維琴銀河公司表示，美國聯邦航空管理局(FAA)6月批准維琴航空完整商業太空發射許可證；其太空飛行門票目前已賣到每張25萬元，目前收到8000萬元銷售款項和押金。

最快速搭船穿越大西洋但翻船

布蘭森的冒險犯難行徑不是第一次。1998年他曾試圖成為第一個乘熱氣球環遊世界的人，但熱氣球後來在夏威夷附近墜毀；1985年他曾試圖以最快速度穿越大西洋，但船隻後來翻覆，但他最終還是打破了紀錄。

布蘭森喜冒險犯難，1998年他曾試圖成為第一個乘熱氣球環遊世界的人，但熱氣球後來...
布蘭森喜冒險犯難，1998年他曾試圖成為第一個乘熱氣球環遊世界的人，但熱氣球後來在夏威夷附近墜毀，海岸防衛隊出動直升機救人。(Getty Images)

據知情人士透露，布蘭森花在英屬維爾京群島私人島嶼上的時間，比在鏡頭前和公司董事會時間要多；維琴集團的日常管理現由執行團隊領導，布蘭登可將更多時間花在慈善事業上。

布蘭森曾表示，在他長達50年工作生涯，疫情是他企業面臨的最大挑戰；維琴集團旗艦企業維琴大西洋航空公司(Virgin Atlantic Airways)不得不籌集15億元以免破產，另一家航空公司維琴澳洲有限公司(Virgin Australia)則被私募股權公司貝恩資本(Bain Capital)拯救；布蘭森部分擁有的郵輪公司Virgin Voyages剛接收第一艘郵輪就遇到疫情，郵輪業陷入停頓。

太空 郵輪 疫情

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