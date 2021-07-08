誰殺了海地總統？摩依士任期結束卻拒下台 已惹民怨

海地總統摩依士7日遭到暗殺身亡。(路透資料照片)

根據海地反對黨的說法，遭暗殺身亡的總統摩依士 (Jovenel Moïse)，任期已結束卻拒不下台，導致民怨高漲。

紐約時報 7日指出，摩依士靠頒布行政命統治海地已經一年多，反對人士，包括知名新聞人，說他的任期2月就結束了。

反對他的示威四起，動搖他的統治，同時，黑道猖獗，流氓當道。

反對黨認為，他的五年任期2月7日結束，也就是他前任馬特利(Michel Martelly)下台整整五年的日子。他拒不下台，抗議浪潮四起，抗議民眾在街上燃燒垃圾和輪胎，要求他辭職。

在雙方對峙中，政府宣布逮捕23人，包括全國最高法官和警官，理由是他們企圖刺殺他，推翻政府。

當時，他說，「這些人的目標，就是要取我性命。這個計畫失敗了。」

摩依士的說法是，他的任期還有一年才結束，也就是他當選後五年，但是他當選那次選舉充滿爭議，選舉舞弊的傳言、指控甚囂塵上。

「沒人會慶祝」在美僑民譴責暗殺

邁阿密海地僑社領袖賀曼廷(Leonie Hermantin)說，海外僑民對摩依士個人雖然看法兩極，對於用暗殺的方法除掉國家元首，卻同感震驚與失望。

賀曼廷說：「我們不想回到過去的日子，看到總統在暴力中遭到消滅。沒有人慶祝這種事。」

今年海地街頭的抗議活動超越了純政治訴求，火力強大的黑幫在光天化日下公然火拼，還攻擊警察 局。

聯合國人道事務協調辦公室上月發布的海地局勢報告說，雖然確切數字待查，初步估計逃離家園，到各處尋求庇護的人數以千計，有些逃到親友家，有些逃到非正式的避難所。