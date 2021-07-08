海地總統遇刺／美使館暫關 拜登：將伸援維安

海地總統摩依士7日遭殺害，鄰國多明尼加為防止局勢動盪，暫時關閉與海地的邊境。(Getty Images)

海地總統摩依士(Jovenal Moïse)遭不明槍手襲擊身亡，不僅美國 大使館暫時關閉，鄰國多明尼加也關閉邊界。國務院 也協助轉送在暗殺中受傷的總統夫人瑪婷‧摩依士(Martine Moïse)抵達美國治療。白宮譴責暗殺行動，拜登 總統也對海地的情勢感到「非常擔心」。

拜登對於暗殺事件表示：「我們還需要更多訊息，但海地的狀況讓人非常擔心。」目前海地駐美大使艾德蒙(Bocchit Edmond)表示，已向白宮請求協助調查，並協力強化當地警力。艾德蒙表示暗殺可能使海地陷入動盪，「海地的穩定也符合美國利益。」

拜登也在7日發布聲明表示：「我們譴責這是令人髮指的行為，我也獻上誠摯的關心，希望第一夫人早日康復。美國也向海地人民表示哀悼，我們已準備伸出援手，維護海地的安全。」

目前海地美國大使館限制外交人員活動，考量安全問題，使館也在7日暫時關閉。美國19班預定飛往海地太子港杜桑·盧維杜爾國際機場(Toussaint Louverture International Airport)的航班中，有十個航班遭取消，也有七個自海地離境的航班取消。

海地在伊斯帕尼奧拉島(Hispaniola)的鄰國多明尼加也暫時關閉邊界，在港口以及機場加強維安。

國務院高階官員也告知國會議員，將協助轉送海地第一夫人瑪婷前來邁阿密進行治療。瑪婷在7日搭乘醫療轉機，下午應已抵美。

拜登預計在7日接受國家安全團隊簡報，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也說：「對海地人民來說，這是一大悲劇，我們隨時準備好在需要的時候提供援助。」美國駐海地大使米雪兒‧席森(Michele Sison)表示，目前在太子港，情勢還算穩定。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)則呼籲國務院指派特別使節前往海地，關注當地政治局勢，並給予人民協助。她說：「是時候該伸出援手了。」