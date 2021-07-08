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海地總統遭暗殺 警擊斃4嫌、逮2槍手

編譯莊蕙嘉、陳韻涵／綜合7日電
海地總統摩依士7日凌晨遭槍殺。(路透資料照片)
海地總統摩依士7日凌晨遭槍殺。(路透資料照片)

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)在當地時間7日凌晨1時於首都太子港(Port-au-Prince)的私宅遭暗殺身亡，享年53歲，第一夫人瑪婷‧摩依士(Martine Moïse)重傷危急，送往邁阿密接受治療。美聯社引述海地官員說法報導，涉嫌暗殺海地總統的嫌犯當地時間8日晚間已有四人遭警方擊斃，另有兩人被捕，同時救出被嫌犯綁作人質的三名警察。

海地總理喬塞德(Claude Joseph)暫代總統職，宣布全國戒嚴並呼籲聯合國協助調查。

海地駐美大使：專業外國殺手所為

海地駐美大使艾德蒙(Bocchit Edmond)表示，訓練有素的專業外國殺手刺殺摩依士；聯合國秘書長呼籲各界冷靜，安理會將集會討論對策。

臨時總統喬塞德宣布摩依士遭暗殺、第一夫人瑪婷身受重傷的消息時，譴責此案是「仇恨、毫無人性的野蠻行為」。

海地總統摩依士(前中)7日凌晨遭槍殺，其夫人瑪婷‧摩依士(前左)重傷送美就醫。(...
海地總統摩依士(前中)7日凌晨遭槍殺，其夫人瑪婷‧摩依士(前左)重傷送美就醫。(美聯社資料照片)

喬塞德表示，殺手有很多人，部分兇手犯案時講西班牙語和英語，但未透露細節；海地官方語言為克雷奧語及法語。

喬塞德說，軍警已進駐總統府，並於首都高級住宅區等地部署警力維安。他說：「國家安全狀況在警察和武裝部隊掌控中，民主與共和終將勝利。」

艾德蒙7日表示，摩依士遭「訓練有術的專業殺手、魔鬼戰士」暗殺，「外國兇手在逃」，海地政府正式請求美國協助調查。

海地總統摩依士7日在自宅遭暗殺，警方進入現場維安與調查。(路透)
海地總統摩依士7日在自宅遭暗殺，警方進入現場維安與調查。(路透)

聯國安理會：持續支持海地政府

聯合國安理會秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)譴責這起暗殺事件，安理會表達震驚與憐憫。 

古特瑞斯的發言人史黛芬妮‧杜雅里克(Stephane Dujarric)發布聲明說：「此案兇手必須接受司法審判，聯合國將持續支持海地政府及其人民。」

安理會7月輪值主席、法國駐聯合國大使黎維埃(Nicolas de Riviere)表示，安理會可能會在8日集會討論海地總統遭暗殺事件。

海地總統摩依士7日在自宅遭暗殺，國安特勤進入現場維安。(歐新社)
海地總統摩依士7日在自宅遭暗殺，國安特勤進入現場維安。(歐新社)

美國駐聯合國大使琳達‧托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)7日表示，「兇手必須繩之依法，聯合國呼籲各界冷靜，我們致力合作支持海地的民主、法治與和平。」

喬塞德呼籲安理會盡快集會，請求國際社會調查此案。

巧合的是，安理會上周才發表聲明，嚴正關切「海地的政治、安全及人道情況，強調這是海地政府的首要責任。」

聯合國 摩依士 海地總統

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